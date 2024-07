video suggerito

Gaffe alle Olimpiadi su Serena Williams: “C’è uno che le porta l’ombrello”. Ma è un uomo ricchissimo La campionessa di tennis era in compagnia della prima figlia, Olympia (6 anni, la sorellina Adira è nata un anno fa) e del marito, Alexis Ohanian. Non un semplice “porta-ombrelli” ma un imprenditore e investitore molto facoltoso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Serena Williams è una delle star dello sport internazionale che ha fatto passerella sul red carpet di Parigi, nel giorno della cerimonia ufficiale di apertura delle Olimpiadi 2024. La campionessa di tennis era in compagnia della prima figlia, Olympia (6 anni, la sorellina Adira è nata un anno fa) e del marito, Alexis Ohanian. Non un semplice "porta-ombrelli", come raccontato da un telecronista nel commentare le immagini in diretta ("è fantastico che ne abbia uno personale").

La gaffe è stata clamorosa: non è un consorte né un uomo qualunque, ma un imprenditore/investitore statunitense molto facoltoso e co-fondatore del sito di social news Reddit (successivamente ha venduto le sue quote), che per per due anni consecutivi (nel 2011 e nel 2012) venne definito dalla rivista Forbes una delle figure più importanti nel settore delle nuove tecnologie.

Chi è Alexis Ohanian, marito di Serena Williams e co-fondatore di Reddit

Alexis Ohanian ha 41 anni, è nato a Brooklyn da padre armeno e madre tedesca. La sua famiglia si rifugiò in America per sfuggire al genocidio in atto nel Paese. Ha sposato Serena Williams nel 2017, dal loro matrimonio sono nate due figlie, Olympia e Adira. Cosa fa per vivere? Bella domanda, per rispondere è sufficiente una sola parola: è ricchissimo. È stato co-fondatore di Reddit ma ha ceduto le sue azioni incassando un importo tra i 10 e i 25 milioni di dollari, impegnando il capitale in altre attività finanziarie.

Le stime sul suo patrimonio risalgono a qualche anno fa: lo hanno quantificato in 70 milioni di dollari, somma cresciuta in maniera esponenziale in seguito anche per i suoi investimenti da venture capitalist. Ohanian mette soldi (tanti) in quelle start-up che considera opportunità promettenti: offre capitale in cambio di partecipazioni azionarie nell'azienda con l'obiettivo di monetizzare a lungo termine la ‘fiducia' immessa nell'impresa.

Williams, campionessa anche alle Olimpiadi: ha vinto 4 medaglie d'oro

Serena Williams ha partecipato a quattro Olimpiadi (2000, 2008, 2012 e 2016) e ha conquistato altrettante medaglie d'oro (tre delle quali vinte nel doppio con la sorella Venus). Nel 1997, all'età di 17 anni, ha ottenuto il primo successo pesante della carriera: nel 1999 fece suo l'US Open, battendo in finale Martina Hingis. Nel 2012 ha toccato l'apice della carriera grazie alla trionfo nel tennis singolare, completando il suo Golden Slam, ovvero tutti e quattro i titoli del Grande Slam oltre a una medaglia d'oro olimpica in singolare. Sul red carpet di Parigi non è passata inosservata anche per l'abito rosso fuoco indossato.