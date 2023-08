Serena Williams mamma bis, è nata la seconda figlia con Alexis Ohanian Serena Williams nelle ultime ore ha dato il benvenuto alla seconda figlia con Alexis Ohanian. Quest’ultimo con un post su Instagram ha dato il tenero annuncio: “Benvenuta Adira River Ohanian. Sono grato di poter dire che la nostra casa è piena d’amore con una neonata e una mamma felice e sana”.

A cura di Gaia Martino

Serena Williams e Alexis Ohanian hanno dato il benvenuto alla loro seconda figlia, Adira River Ohanian. Con alcuni post su Instagram la leggenda del tennis e il marito, imprenditore, hanno dato il tenero annuncio: "Mi sento grato, la nostra casa è piena d'amore ora", ha scritto lui a corredo della prima foto di famiglia al completo.

L'annuncio della nascita di Adira River Ohanian

Alexis Ohanian con un post su Instagram ha annunciato la nascita della seconda figlia con Serena Williams. "Benvenuta Adira River Ohanian. Sono grato di poter dire che la nostra casa è piena d'amore: una neonata e una mamma felici e sane. Mi sento grato. Serena, mi hai fatto un altro dono incomparabile: sei la GMOAT (“Greatest Of All Time”, ovvero “la più grande di tutti i tempi”, ndr). Grazie a tutto il fantastico staff medico che si è preso cura di mia moglie e di nostra figlia. Non dimenticherò mai il momento in cui ho presentato a Olympia la sua sorellina", le parole dell'imprenditore statunitense a corredo della prima foto di famiglia al completo.

Anche la leggenda del tennis nelle ultime ore ha condiviso la stessa immagine con il nome della nuova arrivata. Tra i commenti di auguri quello di Naomi Campbell: "Congratulazioni. Tanto amore per te e per la tua splendida famiglia".

Serena Williams e Alexis Ohanian sono già genitori di Olympia

Nel 2017 Serena Williams e Alexis Ohanian hanno allargato la famiglia con la loro prima figlia, Olympia. Il parto non fu semplice, dopo un cesareo d'emergenza, la Williams fu costretta a un riposo di 6 mesi per un'embolia polmonare. In un'intervista rilasciata a People.com, la leggenda del tennis aveva dichiarato di non volere altri figli, ma qualcosa poi è cambiato. Queste le sue parole al tabloid: "Sono stata così concentrata sulla mia carriera per tutta la vita, che da quando ho creato la mia famiglia e mi sono sposata, ho capito che c’è molto di più nella vita ed è grandioso".