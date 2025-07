video suggerito

Neymar papà per la quarta volta, è nata la seconda figlia con Bruna Biancardi: "Mel completa la nostra vita" Con un post su Instagram Neymar ha annunciato la nascita della quarta figlia, la seconda nata dall'unione con Bruna Biancardi. "La nostra Mel è arrivata, per completare e addolcire ancora di più le nostre vite", le parole a corredo degli scatti di famiglia.

A cura di Gaia Martino

Neymar è diventato papà per la quarta volta. Il calciatore brasiliano e la compagna Bruna Biancardi con un post su Instagram hanno annunciato l'arrivo della loro bimba, la seconda nata dal loro amore. Si chiama Mel, "arrivata per addolcire e completare ancora di più le nostre vite", le parole su Instagram.

L'annuncio di Neymar e Bruna Biancardi

Dopo Mavie, Neymar e Bruna Biancardi hanno dato alla luce una nuova bimba, Mel. Nata nelle ultime ore, l'annuncio è arrivato con un post su Instagram condiviso dalla coppia: "La nostra Mel è arrivata, per completare e addolcire ancora di più le nostre vite! Benvenuta, figlia mia! Che Dio benedica la tua vita e ti salvi da ogni male! Non vediamo l'ora di vivere questo nuovo capitolo con voi. Ti amiamo" hanno scritto a corredo delle foto della famiglia al completo.

Per Neymar si tratta della quarta figlia, nata dopo David Lucca, Helena e Mavie.

Neymar diventa papà per la quarta volta

Neymar è diventato papà per la prima volta nel 2011: nell'agosto di quell'anno, dall'unione con Caroline Dantas, nacque Davi Lucca da Silva Santos. Archiviata la relazione con la donna, ha conosciuto Bruna Biancardi dalla quale ha avuto la figlia Mavie. Poco dopo la nascita della seconda figlia, si separò dall'influencer brasiliana: conobbe Amanda Kimberly e dalla loro fugace relazione è nata Helena, il 3 luglio 2024. Tornata la pace con la Biancardi, insieme hanno coronato il sogno di allargare la famiglia. Lo scorso dicembre annunciarono con un video che presto avrebbero accolto una nuova bimba: "Stiamo vivendo una fase così bella, e non potevamo non condividere con voi che LUI ha ascoltato ancora una volta le nostre richieste e confermato i nostri piani. Benvenuta figlia, che tu possa venire in buona salute. Ti aspettiamo per completare la famiglia", le parole a corredo del tenero video.