È nata la figlia di Neymar e Bruna Biancardi: “Benvenuta Mavie, grazie per averci scelto” È nata la prima figlia in comune tra la modella e il calciatore brasiliano, già papà di un figlio. Un momento di ritrovata pace, a quanto pare, per la coppia, che nell’ultimo anno ha attraversato un periodo turbolento per via delle dichiarazioni di Fernanda Campos, influencer che ha raccontato i tradimenti del calciatore.

A cura di Giulia Turco

È nata la figlia di Neymar e Bruna Biancardi, la piccola Mavie. Nelle scorse ore la coppia ha condiviso una serie di scatti in ospedale, i primi insieme alla bimba appena venuta alla luce. È la loro prima figlia in comune, il cui arrivo era stato annunciato negli scorsi mesi con tanto di gender reveal.

La nascita della prima figlia in comune

“Benvenuta Mavie”, ha scritto il calciatore a corredo di una tenerissima foto con la piccola. “La vostra Mavie è arrivata a completare la nostra vita”, continua il post condiviso dalla coppia. “Ti amiamo già moltissimo, grazie per averci scelto”. Lo scorso giugno Bianca Biancardi e il giocatore brasiliano avevano annunciato l’arrivo della bimba, una femminuccia per l’appunto, con un emozionante video registrato durante il gender reveal party. Insieme alla coppia, a completare il quadretto di famiglia, anche Davi Lucca da Silva Santos, il primo figlio di Neymar nato dalla precedente relazione con Carolina Nogueira Dantas. Per Bruna Biancardi, modella e influencer di 29 anni, si tratta della prima volta da mamma.

La riconciliazione dopo i tradimenti

Un momento di ritrovata pace, a quanto pare, per la coppia, che nell’ultimo anno ha attraversato un periodo turbolento per via delle dichiarazioni rilasciate da Fernanda Campos, influencer che ha raccontato i tradimenti del calciatore. Pochi giorni dopo l’accaduto, Neymar si è esposto pubblicamente, chiedendo scusa alla compagna per l’errore commesso e chiedendole perdono. “Ho visto quanto hai sofferto per tutto questo, ma ho bisogno di te nella mia vita”, ha fatto sapere alla modella con un post via social. “Ho sbagliato, ho sbagliato con voi. Sbaglio ogni giorno, dentro e fuori dai campi. Solo che gli errori della mia vita privata li risolvo a casa, nella mia intimità, con la mia famiglia e i miei amici. Tutto questo ha colpito una delle persone più speciali della mia vita. La donna che sognavo di avere al mio fianco, la madre di mio figlio. Ha colpito la sua famiglia, che oggi è anche la mia”.