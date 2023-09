Lorenzo Remotti al GF piange per la moglie e il figlio: “Grazie a loro ho tutto” Lorenzo Remotti al GF, nella puntata del 21 settembre, non è riuscito a trattenere le lacrime nel parlare della moglie e del figlio: “Con loro sono diventato sensibile, provo un’emozione che non so spiegare. Con loro ho tutto”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lorenzo Remotti nella casa del Grande Fratello ha raccontato di sé e dell'amore che prova per sua moglie e per il figlio. Il concorrente ha spiegato cosa significa per lui vivere con la sua famiglia: "Un'emozione che non so spiegare".

Le parole di Lorenzo Remotti

Lorenzo Remotti ha parlato della moglie, sposata nel 2012. "Siamo sposati dal 2012, avevo 25 anni. Andiamo in simbiosi io e mia moglie, lei mi ha insegnato tantissimo, non sarei quello che sono se non ci fosse lei. Abbiamo fatto fecondazione assistita, entrambi non avevamo niente ma non rimaneva incinta". Così decisero di affidarsi alla fecondazione assistita, e il figlio ha cambiato la loro vita. Con la voce rotta dal pianto ha raccontato:

Ci siamo decisi a fare questa cosa, non volevo però accanirmi. Dopo 8 anni abbiamo avuto questa meraviglia. Ora guardo mia moglie e dico "come abbiamo fatto a vivere senza di lui?". Abbiamo scoperto il senso della vita. Lui è la cosa più bella dell'universo. Quando me l'hanno messo in braccio ho provato un'emozione che non so spiegare. Da quando c'è lui sono diventato sensibile, con loro ho tutto.

Alla domanda di Alfonso Signorini su come si sono conosciuti, il gieffino ha continuato: "Ci siamo conosciuti in discoteca, tramite un amico in comune. Appena l'ho vista ho pensato "tu sei mia". Le mandai un mazzo di fiori il giorno dopo, ma lei era di riposo", le parole che hanno fatto sorridere tutti. "La portai a cena, e da lì è partito tutto".

La sorpresa dalla moglie

La moglie di Lorenzo ha registrato un video per il marito, trasmesso in puntata stasera. Ha mostrato lei e il figlio mentre lo guardano in tv: "Sono emozionata, non sono abituata a queste cose. Mi manchi da impazzire, non pensavo così tanto. Mi rende orgogliosa e fiera di te il fatto che tu sia tu, sei il Lorenzo di tutti i giorni. Grazie per quello che hai detto di me. Ti mando un bacione enorme, ti abbraccio e ti amo tanto". "Tutto questo è il più bel regalo mai ricevuto prima d'ora", il commento di Lorenzo.