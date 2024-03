Grande Fratello, Anita e Paolo eliminati nella puntata del 18 marzo: tre concorrenti in nomination Sono stati Anita Olivieri e Paolo Masella a dover abbandonare la Casa della puntata del Grande Fratello del 18 marzo. La concorrente ha perso al televoto contro Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Simona Tagli, mentre il coinquilino è stato eliminato durante un televoto flash. In nomination Alessio Falsone, Federico Massaro e Simona Tagli. Massimiliano Varrese terzo finalista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono stati Anita Olivieri e Paolo Masella a dover abbandonare la Casa della puntata del Grande Fratello del 18 marzo. La concorrente ha perso al televoto contro Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Simona Tagli. La concorrente è stata la prima a dovere abbandonare la Casa, ma la sua eliminazione è stata seguita da una seconda uscita avvenuta più tardi nel corso della puntata, quella di Paolo. Diversi gli argomenti principali trattati: dal rapporto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero fino al legame tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi (che hanno smentito di essersi baciati). Massimiliano Varrese è stato eletto terzo finalista di questa edizione.

Chi è stato eliminato nella puntata del 18 marzo 2024, le percentuali

A dovere abbandonare la Casa nel corso della puntata del 18 marzo 2024 è stata Anita Olivieri che ha dovuto abbandonare il gioco per effetto della nomination settimanale. Anita è stata eliminata avendo ottenuto la percentuale più bassa di preferenze, il 20%. Simona Tagli ha ottenuto il 24%, Sergio ha ottenuto il 25% mentre Greta ha ottenuto il 31%. Durante la puntata poi un'altra eliminazione a sorpresa per via di un televoto flash: a dover lasciare la Casa, a un passo dalla finale, è stato Paolo Masella. Il concorrente ha perso contro Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi. Il primo è stato eletto terzo finalista di questa edizione, avendo raccolto più preferenze.

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche nella puntata del 18 marzo del GF è arrivato il momento delle nomination, divise tra segrete e palesi. La prima votare è Perla, che ha fatto il ome di Federico, così come Alessio. Federico invece ha nomination Alessio così come Simona e Giuseppe. Poi tocca a Greta che, come Rosy, Letizia e Sergio, manda in Nomination Simona. Beatrice invece decide di dare il suo voto ad Alessio, scelto anche da Massimiliano. Alessio, Federico e Simona sono quindi i tre concorrenti in Nomination: uno di loro rischia l'eliminazione nella prossima puntata.

Cosa è successo al Gf: le news della puntata del 18 marzo 2024

La puntata del Grande Fratello del 18 marzo 2024 è stata caratterizzata dall’uscita di Anita Olivieri, una delle veterane di questa edizione, dal confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero e dalla smentita di Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi a proposito di un loro bacio. Giuseppe, in particolare, ha avuto la possibilità di incontrare il fratello Antonio, la cognata e due nipotine. Beatrice è stata invitata a seguirlo all’esterno della Casa per salutare la famiglia Garibaldi. Alessio Falsone, invece, è stato ammonito dal conduttore Alfonso Signorini per l'atteggiamento aggressivo tenuto contro Federico Massaro.