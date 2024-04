video suggerito

Fiordaliso: "Giuseppe Garibaldi innamorato di Beatrice Luzzi. Lei? Non lo sappiamo" Durante una diretta Instagram realizzata insieme a Giuseppe Garibaldi, Fiordaliso ha svelato che l'amico conosciuto nella Casa del Grande Fratello nutrirebbe ancora forti sentimenti nei confronti di Beatrice Luzzi. I due, intanto, si starebbero frequentando lontano dalle telecamere.

A cura di Stefania Rocco

Giuseppe Garibaldi sarebbe innamorato di Beatrice Luzzi. Lo sostiene Fiordaliso, cantante che insieme ai due ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello. Nel corso di una diretta Instagram realizzata proprio insieme a Giuseppe, l’artista si è lasciato andare a una confessione che riguarda l’ex coinquilino. Sostiene, infatti, che Giuseppe sia profondamente innamorato di Beatrice. Pare inoltre che i due stiano continuando a frequentarsi a telecamere spente.

La confessione di Fiordaliso sul rapporto tra Giuseppe e Beatrice

Rispondendo alle curiosità manifestate dai fan durante la diretta, Fiordaliso ha provato a far sbottonare Giuseppe senza riuscirci. Ha quindi provato a rendere nota la sua opinione a proposito del rapporto che legherebbe i due. “Hai visto Bea?”, ha inizialmente chiesto la cantante e quando Giuseppe ha ammesso di averla incontrata per prendere un caffè, Fiordaliso ha proseguito: “Non possiamo dire le cose sentimentali ma lui è innamorato perso. Di Bea non si sa ma Giuseppe è innamorato cotto come una pera. Di Bea non posso parlare, dovrà farlo lei, ma io che conosco lui posso dire che c’è una bella cotta in corso”.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi vicini dopo il GF

Era stata Beatrice la prima ad ammette di avere continuato a sentire Giuseppe dopo la fine dell’avventura nella Casa del GF. “Io e Giuseppe ci stiamo sentendo ed è abbastanza importante. Ci stiamo confrontando su episodi e momenti molto intensi e anche dolorosi che abbiamo vissuto nella Casa, e questo è necessario. Ci stiamo aiutando a superarli. Giuseppe è uno dei pochissimi che sento”, aveva confidato l’attrice in un’intervista a Superguida TV. Una confessione cui aveva fatto eco quella di Garibaldi a mezzo social: “Con Beatrice stiamo cercando di smaltire tutto ciò che è successo tra di noi. Il mio tutelare un rapporto di amicizia con Anita è stata una sconfitta. lo ho sbagliato nei confronti di Beatrice, ho sbagliato a non proteggerla, tutelarla e difenderla. I miei sentimenti nei suoi confronti ci sono sempre stati, ma molte volte la gelosia ha reagito in mal modo. Niente è per dinamica, per hype o per follower, io non lavoro coi social. Qui si tratta di vita privata e sentimenti”. Ma a sorpresa, di recente, i due sono stati avvistati insieme fuori dalla Casa. Un incontro che lascia ben sperare coloro che li hanno seguiti fino a oggi.