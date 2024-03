GF, Anita piange parlando dell’ex Edoardo: “Ho vissuto una storia da sola, pensavo di non essere abbastanza” Anita Olivieri torna a parlare del rapporto con il suo ex Edoardo, dopo una serie di commenti negativi sul suo conto. La gieffina tra le lacrime racconta la sua storia: “È stata una relazione adolescenziale, ma ho sofferto molto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

643 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello di giovedì 14 marzo, Anita Olivieri torna a parlare del rapporto con il suo ex Edoardo Sanson, dopo alcuni commenti dei suoi compagni d'avventura che hanno messo in dubbio la veridicità del sentimento che la gieffina prova nei confronti di Alessio Falsone, per il quale lei ha troncato i rapporti con il suo ex.

Il racconto di Anita Olivieri

Dopo aver mostrato alcuni video in cui i concorrenti ipotizzavano che quella di Anita fosse una strategia, Alfonso Signorini ha chiesto alla diretta interessata di parlare apertamente delle motivazioni che l'hanno spinta a prendere questa decisione e quindi a compiere un gesto così contestato. La gieffina ha spiegato tra le lacrime:

Ho fatto l’opposto di quello che ho sempre fatto, ci siamo conosciuti alle medie, io mi ero innamorata di lui, non mi calcolava, ci ho messo un annetto. Io vengo da una famiglia diversa da lui, è cresciuto da solo, io vengo da una famiglia molto presente e molto unita. È un ragazzo che io giustifico, sono andata in terapia molti anni, per migliorare il nostro rapporto, sono andata io per lui, sono stata molto sola nella mi relazione, ho pensato molto a mia madre in questi giorni, so che era di nuovo in contatto con lui, è stata la prima a dirmi che stare con qualcuno significa essere presenti.

Anita ha poi continuato, parlando nuovamente del dolore che ha nutrito nel lungo periodo che sono stati insieme, una sofferenza che lei ha cercato di lenire con la terapia:

È un ragazzo che ha sentito la pressione di doversi realizzare il più presto possibile, pressioni date dalla famiglia, pressioni inconsce che si è dato da solo, purtroppo sono stata io quella che ha dovuto essere messa da parte, io dovevo lavorare per due, esserci per entrambi, io ho continuato a studiare. Mi sono dovuta meritare qualsiasi cosa, io non voglio screditare Edoardo, in questi due anni ha fatto terapia, glielo riconosco, mi sono sentita molto sola, ho sempre pensato di dovermi meritare tutto, ho sempre pensato di essere una ragazza che non valeva abbastanza.

Il commento di Cesara Bonamici e Fiordaliso

Cesara Buonamici, quindi, interviene e chiede ad Anita se in passato avesse mai provato una sensazione di questo tipo e lei risponde: "No, non mi era mai successo. Ad Alessio l'ho detto, ho molta paura, quello che mi è capitato non lo posso controllare, ed essendo una maniaca del controllo non lo posso controllare". Anche Fiordaliso interviene in puntata e dichiara: "Non ho mai visto Anita così, ma poi è la vita, quando si viene lasciati si soffre. Non vedo perché una ragazza debba giustificarsi per quello che sta provando".