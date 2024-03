Anticipazioni semifinale Grande Fratello 2024: più eliminazioni, poi quarto e quinto finalista Le anticipazioni della semifinale del Grande Fratello in programma per stasera, giovedì 21 marzo, in prima serata su Canale5. Il cast dei concorrenti ancora in gioco si assottiglierà, poi ci saranno due proclamazioni, quelle del quarto e quinto finalista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Mancano poche ore alla penultima puntata del Grande Fratello, in programma per stasera, giovedì 21 marzo 2024, in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni, sono previsti numerosi colpi di scena. I concorrenti in gara sono 11 per il momento, ma nel corso della semifinale "la rosa dei pretendenti alla vittoria si assottiglierà drasticamente". Ecco tutte le anticipazioni sull'appuntamento che precede la finale del programma che andrà in onda lunedì 25 marzo 2024.

Le anticipazioni della semifinale del Grande Fratello

La semifinale del Grande Fratello si aprirà con 11 concorrenti ancora in gioco ma, dopo stasera, il numero degli aspiranti vincitori si assottiglierà drasticamente, si legge dalle anticipazioni della serata. Nel corso della puntata, oltre alle eliminazioni, ci saranno anche due proclamazioni, quelle del quarto e quinto finalista. Alfonso Signorini nella nuova puntata affronterà poi i temi e le dinamiche create in settimana, dal rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi i quali si sarebbero scambiati un bacio in gran segreto, a quello che unisce Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. L'appuntamento è per le 21.30 su Canale 5.

I concorrenti in nomination e i finalisti

Tra i concorrenti in nomination e che potrebbero rischiare di interrompere il loro percorso a un passo dalla finale con l'eliminazione sono Alessio Falsone, Simona Tagli e Federico Massaro. Il televoto è ancora aperto e questa sera Alfonso Signorini svelerà il verdetto. In gioco e in corsa verso la finale ci sono, invece, Giuseppe Garibaldi, Greta Rossetti, Letizia Petris, Perla Vatiero e Sergio D'Ottavi. Solo in tre, nelle ultime puntate, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo con la conquista del pass per l'ultima puntata: parliamo di Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese, già proclamati finalisti.