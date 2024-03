Beatrice e Giuseppe smentiscono il bacio dietro la tenda al GF: “Solo abbracci e baci sulla guancia” Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi smentiscono di essersi baciati in un angolo cieco della Casa del Grande Fratello. “Solo qualche bacio sulla guancia e qualche abbraccio”, hanno chiarito i due in diretta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Il Grande Fratello approfondisce l’inaspettato riavvicinamento tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, Un video ripercorre la loro storia nella Casa, immagini di fronte alle quali entrambi sembrano commuoversi. È Giuseppe il primo a commentare quel filmato e lo fa senza nascondere le lacrime: “Mi emoziono, Beatrice è stata l’unica qui dentro per la quale abbia provato dei sentimenti. Parlo al passato perché ormai è così, siamo arrivati alla fine”. Signorini lo esorta a dar voce ai suoi sentimenti, sebbene senta di non esserne in grado: “Non perdere questa occasione. Perché non dovresti avere le caratteristiche per esprimere i tuoi sentimenti?”.

Giuseppe Garibaldi: “Potrei essere l’uomo per Beatrice”

Giuseppe ha spiegato di essere sentito a lungo non all’altezza di Beatrice. Oggi, però, le sue condizioni sarebbero cambiate: “Lei è una donna intelligente e vuole al suo fianco un uomo che la soddisfi, che non le faccia mancare nulla. Oggi potrei essere quell'uomo ma in passato, data la differenza d’età, e l’inesperienza, mi sentivo molto più debole rispetto a lei. Lei è consapevole che le cose che dovrò affrontare fuori, dovrò affrontarle insieme a lei. C’è qualcosa che ci lega. Per me è stata indispensabile nella Casa e lo sarà fuori in ogni modo possibile”. Quindi nega il bacio con la coinquilina: “Dietro quella porta ci sono stati un abbraccio e un bacio sulla guancia”.

Beatrice chiude le porte a Garibaldi: “Ho abbandonato tutti gli strumenti”

Anche Beatrice commenta le immagini viste. La concorrente è stata distaccata nel confessionale e non ha potuto ascoltare quanto detto da Giuseppe sul suo conto: “Vi ringrazio per questo video, è stato davvero bello. Non pensate sia accaduto qualcosa dietro quella porta, mi ha dato qualche bacio sulla guancia e nient’altro. Ci siamo ritrovati per qualche minuti da soli in quella location bellissima e finalmente abbiamo fatto un recapito di questi mesi andando a toccare tanti piccoli punti rimasto in sospeso. Mi auguro per lui non ricaschi nello stesso errore in futuro, quello di non ascoltare se stesso per ascoltare gli altri”. Per Beatrice, però, la passione sembrerebbe essere finita: “Ci sarò per lui per aiutarlo. Quando tiro fuori la dolcezza è perché ho abbandonato tutti gli strumenti”.