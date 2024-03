Bacio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, sarebbe accaduto dietro una tenda al GF I fan della coppia – da tempo scoppiata – formata da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono in fibrillazione. Qualche ora fa, i due concorrenti del Grande Fratello si sarebbero baciati approfittando di un angolo cieco della Casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sarebbero baciati di nuovo dopo mesi di freddezza. Lo sostengono i fan della coppia e a supporto della tesi esiste un video che mostra i due appartarsi in un angolo cieco della Casa del Grande Fratello dove le telecamere non arrivano e non riescono, dunque, a documentare quanto accade. Ma l’audio è inequivocabile: i suoni sono quelli di un bacio sebbene non si possa dire con certezza se si tratti di un bacio sulla guancia o sulle labbra. A spingere chi li segue a propendere per un bacio romantico è però il fatto stesso che i due abbiano deciso di nascondersi per evitare di essere ripresi ha riacceso le speranze di chi li sostiene fin dal primo giorno della loro avventura nella Casa di Cinecittà. In caso contrario, perché mettersi nelle condizioni di evitare di essere ripresi?

Il video che ha acceso le speranze dei Beabaldi

Il video che mostra – o almeno prova a mostrare – quanto accaduto tra Beatrice e Giuseppe è andato in onda nel corso del daytime di oggi 18 marzo. Beatrice e Giuseppe si trovavano in un punto cieco della Casa quando i microfoni ambientali hanno registrato il rumore di un bacio. In sottofondo le note di Shallow, la canzone di Lady Gaga che fa da colonna sonora al film A star is born.

Giuseppe: “Proverei a riconquistare Beatrice”

“Tra noi c’è sicuramente una grande tenerezza, c’è sempre stata e probabilmente ci sarà sempre”, così Beatrice Luzzi ha commentato l’avvicinamento a Giuseppe arrivato nel corso delle ultime settimane nella Casa, complice la rottura del concorrente con l’amica Anita Olivieri, ormai presa dalla sua storia con Alessio Falsone. Garibaldi si è addirittura sbilanciato, ammettendo il desiderio di tornare ad avvicinarsi a Beatrice sotto il profilo sentimentale: “Se ci fosse la possibilità di riconquistarla, ci riproverei”.