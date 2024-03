GF, Anita litiga per la prima volta con Alessio: “I nostri caratteri non vanno da nessuna parte” Al Grande Fratello è scoppiata la prima lite tra Alessio Falsone e Anita Olivieri: i due concorrenti, hanno discusso per via di apprezzamenti che la ragazza ha fatto nei confronti di alcuni ballerini. “Mi hanno dato fastidio”, ha spiegato lui. “Neanche ti conosco, non stiamo insieme”, ha ribattuto lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Al Grande Fratello è scoppiata la prima lite tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. I due concorrenti, che hanno da poco iniziato un flirt nella Casa, hanno discusso per via di alcuni apprezzamenti che la 25enne ha fatto nei confronti di alcuni ballerini e che non sono piaciuti all'imprenditore e allenatore. Ecco cose è successo.

La prima discussione tra Anita e Alessio al GF

Le prime incomprensioni tra i due sono nate per via di alcuni apprezzamenti che Anita ha fatto nei confronti dei ballerini arrivati nella Casa come insegnanti di salsa. Le parole della 25enne non sono piaciute ad Alessio e lo hanno piuttosto infastidito. Così, una volta soli a letto, il ragazzo ha voluto affrontare la questione:

Ci sono modi e modi di scherzare. Io mi sto esponendo molto più di te, mi dà fastidio, soprattutto perché ci stiamo conoscendo. Non ho voglia di discutere, l’importante è che capisci il concetto.

Anita ha spiegato che sono stati solo dei commenti innocenti ed è il suo modo di scherzare: "Erano battute, sono sempre stata fatta così. La differenza tra scherzare e tradire è molto, molto lontana. Sono estroversa come persona".

Lo sfogo di Alessio dopo la lite con Anita

Alessio ha parlato con Paolo Masella della situazione con Anita, spiegandogli il suo punto di vista sui commenti che la ragazza ha fatto nei confronti dei ballerini. "Io non sono geloso, loro si devono divertire. Non mi preoccupo di un altro uomo che va lì. Però se mi fai rosicare, io non ho voglia. Mi devo fidare di te", ha detto il ragazzo all'amico.

Paolo ha cercato di prendere entrambe le parti, spiegando ad Alessio che Anita ha scherzato in modo innocente, anche se ammette che battute di quel genere avrebbero infastidito lui per primo. "Io non le farei mai per una mia integrità morale, per non essere mai nella condizione di essere attaccato. Io non sto lì a discutere per queste cose qua, poi però ci sto male", ha spiegato Falsone. Poi, riferendosi alla ragazza, ha concluso:

Discuti da sola, vai in Confessionale, fai tutte le storie che vuoi. Poi giustamente tu dici “ma non te ne puoi andare”, ma questo è un altro contesto, se ci mettiamo a discutere viene fuori una litigata e non c’ho voglia di far vedere queste cose.

Il confronto tra Alessio e Anita dopo la discussione

Tra Anita e Alessio cominciano a emergere le prime incomprensioni caratteriali: i due hanno così deciso di parlarne faccia a faccia per capire se il loro rapporto può avere un futuro. "Sai quante altre volte discuteremo?", ha detto il ragazzo alla coinquilina. "Ti arrabbi subito", ha ribattuto lei. "Hai detto che ti voglio cambiare, ma io non l'ho mai detto. È una follia. Non mi posso sentire mancato di rispetto, tu sei libera di fare quello che vuoi", ha risposto ancora lui.

"Io neanche ti conosco", ha sottolineato Anita, specificando che nella Casa non hanno ancora avuto l'occasione di conoscersi a fondo. Per questo, Alessio spera che possa andare bene tra loro, ma se così non fosse non ha rimpianti: "Non ti ho mai detto che devi cambiare, sono felicissimo delle cose che ho detto e fatto nella Casa e mi auguro che possano andare bene. Se non dovesse essere così, non rimpiango nulla". "Insieme i nostri caratteri non possono andare da nessun parte", ha aggiunto la 25enne. "Allora fermiamoci adesso. Ti sto dicendo quello che mi dà fastidio, so che è una battuta ma io l'avrei evitata. Se a 31 anni devo essere messo nelle condizioni di rosicare, ti appendo perché non ho voglia", ha ribattuto Falsone. "Ma non stiamo insieme", ha concluso lei.