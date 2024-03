Giuseppe Garibaldi: “Ho avuto un flirt con una professoressa a scuola, ci siamo divertiti” In diretta al Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi racconta di avere vissuto un flirt con una professoressa che lavorerebbe nella scuola nella quale è impiegato come collaboratore scolastico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

In diretta al Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha svelato di avere vissuto un breve flirt con una professoressa che lavora nell’istituto all’interno del quale è impiegato come collaboratore scolastico. La rivelazione è arrivata su sollecitazione di Alfonso Signorini che, avendo appreso questa informazione a telecamere spente, ha deciso di chiedere a Giuseppe qualche dettaglio. Leggermente imbarazzato e stando attento a non seminare indizi che avrebbero potuto rendere riconoscibile la donna in questione, Garibaldi ha raccontato l’episodio:

La mia giornata da bidello è attiva. Di solito inizio alle 7.30/8 fino alle 14 del pomeriggio. Inizio a preparare le aule per i ragazzi, offro caffè e colazioni alle professoresse. Con una professoressa c’è stato un flirt. Siamo andati a fare un picnic inaspettato in montagna e da quello è nato tutto. Non l’ho invitata io, mi ha invitato lei. L’atmosfera era bellissima e quello che è accaduto dopo ancora di più. Siamo andati a cercare i funghi, abbiamo visto i cerbiatti…tra animali e natura, ci siamo divertiti tantissimo.

La sorpresa ricevuta da Giuseppe: per lui il fratello e le nipotine

Nel corso della puntata del GF in onda il 18 marzo, Giuseppe ha ricevuto la sorpresa del fratello Antonio insieme alla moglie e alle loro due bambine. A proposito del rapporto con la famiglia, pochi minuti prima Garibaldi aveva raccontato:

Io sono lo zio preferito di Noemi perché l’ho cresciuta. Siamo riusciti a trovare un equilibrio mancato per tanti anni. Nicola, mio fratello, ha avuto il coraggio di fare le valigie e andarsene. Lui ha dato una grossa soddisfazione, la laurea. Ha dato a nostra madre la felicità che mancava, quella di vedere un figlio laureato. Nel 2020 mi arriva una chiamata dalla scuola, mi chiedono se sono disposto a cominciare a lavorare come collaboratore scolastico. Non sapevo a cosa andassi incontro ma è cominciata un’avventura che è diventata la mia realtà. A febbraio 2021 è morto mio nonno che era l’uomo della mia vita, per me era la perfezione. Lui aveva imparato dai sacrifici e dal lavoro quello che i libri insegnano. Ancora oggi penso a lui e lo ringrazio tutti i giorni per quello che mi ha insegnato. A un certo punto la vita mi ha aperto una porta. Quando ho ricevuto la chiamata del grande Fratello, la mia vita è cambiata. Qua dentro ho imparato a sognare.

Signorini invita le nipotine di Giuseppe a chiamare “zia” Beatrice Luzzi

Giuseppe incontra il fratello Antonio che gli comunica quanto gli abitanti Reggio Calabria siano orgogliosi di lui. Quindi l’incontro con le nipotine. Alfonso Signorini chiede a Beatrice Luzzi, che con il coinquilino ha vissuto un flirt, di raggiungere la famiglia di Giuseppe per presentarsi. La finalista esegue e, una volta di fronte alle bambine, viene esortata ad abbracciarle. “Salutate la zia”, è l’esortazione del padrone di casa.