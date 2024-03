Mirko Brunetti a Perla Vatiero sul futuro della loro storia dopo il Gf: “Sto aspettando solo te” Alfonso Signorini prova a stuzzicare Perla Vatiero mostrando delle foto di Mirko a una festa in compagnia di Sheila Gatta e insistendo sul fatto che spesso è ospite a casa di Angelica. La concorrente non si ingelosisce anche grazie alle rassicurazioni di Mirko: “Sto aspettando solo te”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata di lunedì 18 marzo del Grande Fratello, Alfonso Signorini torna a parlare della storia d'amore tra Perla e Mirko. "Finalmente dopo mesi e mesi di ripensamenti sei arrivata al tuo ‘credo' – il conduttore stuzzica la concorrente – Lo sai che quando Mirko viene a Roma va a casa di Angelica?" Signorini mostra poi a Perla le foto, apparse sul settimanale Chi, di Mirko in compagnia di Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia.

Il video di Perla Vatiero e Mirko Brunetti

In studio viene proiettato un video riassuntivo con i momenti più dolci della storia d'amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. La concorrente si lascia andare a frasi come: "Lui è chi voglio accanto" e ancora "Io sento che è l'uomo della mia vita". Quando Alfonso Signorini riprende la parola, però, rivolgendosi a Perla Vatiero, le confessa che quando Mirko va a Roma per la trasmissione del Grande Fratello trova ospitalità da Angelica Baraladi. La notizia non infastidisce Perla: "Già stavo andando in tilt". Una rassicurazione sulla natura amichevole tra i due, arriva proprio da Angelica: "Tranquilla Perla, io e il mio ragazzo abbiamo adottato Mirko".

Le foto di Mirko Brunetti con Shaila Gatta

Perla Vatiero è conscia del fatto che l'intento di Alfonso Signorini sia quello "di farla innervosire": "Stasera mi sentivo in ansia e agitata, avevo ragione". Una convinzione che si fa più forte dopo che il conduttore le mostra alcuni scatti apparsi sul settimanale Chi che ritraevano Mirko a una festa insieme a Shaila Gatta, ex velina di Striscia la notizia. Le foto, però, non suscitano la reazione sperata, soprattutto dopo un secondo intervento di Angelica che le spiega che anche lei si trovava a quella festa e che "ha controllato" la situazione. Mirko Brunetti, poi, rincuora Perla: "Io sto aspettando solo te". Cesare Buonamici, a proposito della situazione sentimentale tra i due, si rivolge alla concorrente: "Dai, dimmi che il tira e molla e finito. Con questa serata chiudo con le domande".