GF, confronto tra Beatrice e Giuseppe: "Se Anita ti avesse chiesto di dormire nel suo letto lo avresti fatto" Il video del confronto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sul rapporto con Anita Olivieri e Vittorio Menozzi al Grande Fratello.

Tempo di confronti nella casa del Grande Fratello. Beatrice Luzzi si è concessa una lunga chiacchierata con Giuseppe Garibaldi. Il gieffino sembrava esserci rimasto male davanti all'ipotesi che la concorrente e Vittorio Menozzi potessero avere condiviso di più di una semplice amicizia. Il concorrente ha assicurato che lui non lo avrebbe mai fatto:

Quello che tu non capisci è il fatto che, dopo avere avuto un sentimento nei tuoi confronti, non sarei mai riuscito a mettermi con un'altra persona qui dentro.

Beatrice Luzzi rinfaccia a Giuseppe Garibaldi il rapporto con Anita Olivieri

Beatrice Luzzi ha rimarcato come lei e Vittorio trascorressero la giornata separati e dormissero insieme solo occasionalmente, mentre Giuseppe e Anita vivevano in simbiosi, salvo salutarsi prima di dormire:

Tu sei stato attaccato ad Anita per due o tre mesi. Se lei ti avesse detto: "Mi fai compagnia? Vieni a dormire nel mio letto?", tu saresti andato. Qual è la differenza? Non avete mai dormito insieme? Ma se lei te lo avesse chiesto, tu saresti andato.

La replica di Giuseppe Garibaldi

La replica di Garibaldi è stata lapidaria: "Da parte mia non c'è mai stato interesse". Ma Beatrice Luzzi ha continuato a incalzarlo: "Non sembrava. Hanno mandato tanti video in cui sei stato affettuoso con molte persone. Ti ripeto, se ti avesse detto: "Vieni a dormire con me?" saresti andato". E ha continuato:

Poi sono tutti schemi, allora se ti dai un bacio sei fidanzato? Il rapporto che tu hai avuto con Anita per due o tre mesi, quotidiano, dalla colazione alla notte, sempre insieme, sempre solo voi due, puoi chiamarlo come ti pare. Nel momento in cui passi tanto tempo con una persona attaccato, ti accarezzi i capelli, ti racconti le cose, quella è già una relazione. Poi chiamala come ti pare.

Giuseppe Garibaldi ha concluso ribadendo che nell'amicizia tra lui e Anita non c'è mai stato un secondo fine: "Io le vedo come due relazioni diverse. Abbiamo punti di vista differenti".