Beatrice Luzzi e Garibaldi nascosti in piscina al GF, sarebbe scattato un bacio: il video sui social Nella casa del GF sarebbe scattato un altro bacio segreto tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. I due concorrenti si sono nascosti dietro il bancone del bar in piscina e, stando agli audio che circolano sui social, si sarebbero riavvicinati in maniera inequivocabile. Questa volta, smentiranno o lo ammetteranno?

Dalla tenda a dietro un bancone del bar in piscina. Nella casa del Grande Fratello sarebbe scattato un altro bacio segreto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, che si stanno riavvicinando dopo un periodo di lontananza. Se durante la scorsa puntata del reality, i due avevano smentito il bacio parlando solo di abbracci, ora i fan non hanno dubbi. Questa volta, smentiranno o ammetteranno il riavvicinamento?

Il bacio segreto tra Garibaldi e Beatrice Luzzi

Nella casa del GF, a un passo dalla finale, Garibaldi e Luzzi stanno facendo di tutto per ritrovarsi e passare del tempo da soli, isolati dal resto del gruppo. Dopo il riavvicinamento durante la festa western, in cui hanno parlato del loro percorso nella Casa, i due concorrenti si sono nascosti dalle telecamere e, dietro il bancone del bar in piscina, si sarebbero lasciati andare a diversi baci. Nei video che circolano sui social, i due non si vedono in volto, ma i rumori che si sentono appaiono inequivocabili. Non è la prima volta che i Beabaldi, come sono stati soprannominati su X dai fan, si appartano in angoli ciechi della casa: già qualche giorno fa, dietro a una tenda, si erano avvicinati, smentendo però che si trattasse di un bacio sulle labbra.

Il riavvicinamento tra Garibaldi e Beatrice Luzzi

Dopo un periodo di gelo completo, i due hanno iniziato a riallacciare i rapporti durante una festa a tema western nella Casa, quando si sono trovati soli in tugurio e ne hanno approfittato per scambiarsi qualche riflessione sul loro percorso e, soprattutto, sul legame che hanno creato in questi mesi, tra momenti di intimità e accese discussioni. "L'errore più grande è stato non difenderti. Tornassi indietro ti avrei difeso in diretta, ritirato tutto quello che avevo detto, prendere posizioni, lottare per te, starti accanto, proteggerti", ha detto Garibaldi. E poi ha aggiunto: "So che quello che c'era nei tuoi confronti era vero. L’ho sempre pensato".