Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme a Roma, la foto pubblicata sui social Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi a Roma insieme. Questo lo scatto pubblicato sui social dall'attrice, che ha mandato in visibilio i fan della coppia nata al Grande Fratello, che sperano fortemente in un ritorno di fiamma.

A cura di Ilaria Costabile

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono insieme a Roma. La foto è stata pubblicata proprio dalla conduttrice su Instagram e subito i fan di quella che è stata la prima coppia nata durante l'ultimo Grande Fratello, sono andati in visibilio. I due hanno vissuto un rapporto altalenante nella casa più spiata d'Italia, sebbene nelle ultime settimane del reality sembrava si fossero nuovamente avvicinati. Non è chiaro, però, se questa sia una reunion tra amici o qualcosa di più.

La foto insieme a Roma

Sorridenti e felici con il Colosseo alle spalle, così si mostrano Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, pubblicando uno scatto che farebbe ben sperare chi li vorrebbe di nuovo insieme. Era stato proprio il giovane calabrese, infatti, a insinuare il dubbio che tra loro potesse esserci un ritorno di fiamma, dal momento che aveva ammesso, rispondendo ad alcune domande sui social, di sentire l'attrice e aveva aggiunto una frase sibillina "Stiamo provando a capire". Lei, d'altra parte, non ha mai negato di nutrire un'attrazione nei confronti del gieffino, ma come rivelato in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, una volta lasciata la casa sarebbe stato più difficile per entrambe conciliare i rispettivi impegni e soprattutto incastrare le loro vite, con responsabilità così diverse. Luzzi, quindi, era convinta del fatto che avrebbero dovuto viversi la loro liaison in maniera più leggera, ma non è detto che questo precluda la possibilità di un riavvicinamento.

Giuseppe Garibaldi e il passo indietro con Anita Olivieri

Di recente anche Garibaldi era tornato sui suoi passi, ammettendo che durante la sua permanenza nel reality avrebbe dovuto pensare alla sua storia con Beatrice, piuttosto che provare a proteggere il legame venutosi a creare con Anita Olivieri: "Tutelare il rapporto con lei è stata una sconfitta. Sapevo che sarebbe andata così". Il gieffino, quindi, ammette che avrebbe potuto fare un passo in più nei suoi confronti, provando a difenderla e proteggerla, mentre si è lasciato sopraffare dalla gelosia, a volte anche dalle incomprensioni nate in quel contesto, dove ogni cosa era facile fosse amplificata.