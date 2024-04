video suggerito

Giuseppe Garibaldi e il legame con Beatrice Luzzi dopo il GF: “Stiamo provando a capire” Giuseppe Garibaldi, tornato alla sua vita di sempre, risponde ad alcune domande dei fan dopo il Grande Fratello. All’ex gieffino viene chiesto se stia ancora sentendo Beatrice Luzzi e lui ammette che c’è la volontà di capire se, magari, si possono rimettere insieme i pezzi della loro conoscenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

64 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ormai il Grande Fratello si è concluso da qualche settimana e i gieffini sono tornati alla loro vita di sempre, o quasi. Soprattutto per i cosiddetti nip, certe cose sono cambiate da quando hanno messo piede per la prima volta in tv, stando poi sei mesi sotto l'occhio attento delle telecamere. In una delle sue chiacchierate con i fan, Giuseppe Garibaldi risponde ad alcune domande, alcune relative anche al rapporto con Beatrice Luzzi, rivelando che i due si stanno sentendo.

Giuseppe Garibaldi e il rapporto con Beatrice Luzzi

La storia tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi ha animato per diverso tempo le dinamiche nelle casa più spiata d'Italia. I due, inizialmente, sembrava avessero trovato una connessione tale da portarli ad essere inseparabili, ma poi tra gelosie, incomprensioni e tanto altro, si sono allontanati, ma l'affetto oltre che l'attrazione, non è mai svanita del tutto. Tornato in Calabria dalla sua famiglia, in una calda serata di aprile, Giuseppe risponde alle domande di alcuni fan che gli chiedono se con l'attrice di Vivere il rapporto sia ancora in piedi, sebbene siano ormai tornati a vivere la realtà lontano dagli schermi. Il bidello, quindi, risponde: "Sì, ci stiamo sentendo. Stiamo cercando di capire se è possibile ricostruire un puzzle o meno". Insomma, sembra che ci sia anche la possibilità di un riavvicinamento, ma è tutto da ancora da valutare con attenzione. D'altra parte Luzzi, in un'intervista al settimanale Chi, aveva parlato della sua liaison con il giovane calabrese, sottolineando il fatto che, forse, si sarebbero dovuti vivere dei momenti di leggerezza che, fuori, avrebbero avuto molta più difficoltà a ritagliarsi.

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello

L'idea di partecipare all'Isola dei Famosi

Tra le tante domande che gli sono state poste, ci sono anche quelle relative alla sua vita dopo la fine del Grande Fratello. Giuseppe, infatti, lavora a scuola e ha quindi ribadito: "Il posto fisso non si lascia. Non lo abbandonerò mai", un po' una battuta che rievoca il motto con il quale si è presentato entrando come concorrente nel reality, un po' una verità che non ha mai rinnegato. Infine, qualcuno gli ha anche chiesto se avesse il desiderio di partecipare all'Isola dei Famosi, ma su questo l'ex gieffino è stato piuttosto vago: "È un bel programma, ma tempo al tempo". Non è escluso, quindi, che un giorno o l'altro potremmo rivederlo in tv.