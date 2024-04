video suggerito

Beatrice Luzzi: “Vi spiego perché il Grande Fratello l’ho vinto io. Nel futuro, un programma al femminile” Beatrice Luzzi si racconta in un’intervista al settimanale Chi, in cui ripercorre la sua esperienza all’interno della Casa e parla anche delle scelte che l’hanno portata in passato ad allontanarsi dalla tv. Ora, però, l’attrice sarebbe pronta a ritornare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Beatrice Luzzi è stata la concorrente più discussa del Grande Fratello, colei che è stata in grado di tenere le redini del programma per sei mesi, affrontando anche momenti di estrema difficoltà in cui ha temuto di non farcela. Eppure, nonostante ciò, non ha conquistato la vittoria tanto sperata. In un'intervista al settimanale Chi, l'attrice ha parlato apertamente del suo percorso, delle scelte che l'hanno portata ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo e anche della possibilità di poter ricreare una carriera in futuro.

La scelta di dedicarsi ai suoi figli

Era una delle protagoniste di Vivere, fiction che le ha dato grande notorietà, poi la sua vita ha preso una piega diversa e una volta diventata mamma Beatrice Luzzi ha deciso di dedicarsi completamente alla sua famiglia. Il lavoro da attrice e quello di madre erano inconciliabili: "Il mondo dello spettacolo è poco prevedibile, non puoi programmare la tua vita familiare. Ma la sfida più difficile è mentale: esprimere arte in forma di emozioni, di pensiero e di attività quando si hanno dei figli non è semplice". Laureata con 110 e lode in Scienze Politiche, con tanto di Master a Bruxelles, non è stato difficile reinventarsi lontano dal piccolo schermo:

Ho fatto lavori nell’ambito della comunicazione, della direzione creativa, della regia che non mi chiedevano di apparire. Sono stata una madre devota, ho messo i ragazzi al primo posto. L’ho fatto perché sapevo che doveva essere così, è il motivo per cui ho aspettato tanto ad avere figli.

I suoi figli, per quindici anni, sono stati la sua vita, condivisa con l'ex compagno Alessandro Cisilin: "Sono soddisfatta di quello che io e Alessandro abbiamo fatto: sono solidi, sicuri, abbiamo un rapporto di grande confidenza, intimità, libertà. Ci siamo stati con amore". I due si sono separati nel 2019, ma il giornalista che non si è tirato indietro nel mostrarsi durante la sua permanenza nella casa, e durante l'intervista si avanza l'ipotesi che possa essere ancora innamorato, ma l'attrice risponde:

L’amore si è sublimato in una forma genitoriale di connessione, di visione, di lealtà che, però, non si traduce in termini di passione di coppia, condivisione di interessi, divertimento.

Da quando si sono lasciati, nessuno dei due si è poi ricostruito una vita: "Non è successo. Nella Casa ho fatto quello che sapete, ma non era mai successo prima. Non ho ancora avuto il tempo di mettermi davvero in ascolto. Non ho capito se siano mutati gli equilibri".

Il percorso al Grande Fratello, la scomparsa del padre

L'esperienza del Grande Fratello è stata una boccata di novità per lei, un modo per evadere e anche per capire qualcosa in più di sé. Lo ha spiegato bene nel corso dell'intervista, in cui ha ribadito:

Per me la casa è stata una sorta di ricreazione. Al Gf devo una cosa importante: ho potuto prendere una pausa dalla responsabilità del quotidiano. I primi giorni, fino a quando non sono diventata bersaglio degli altri concorrenti, sono stata bene. Poi, per difendermi, ho ripreso a lavorare.

E ha dovuto lavorare duramente, dopo la scomparsa di suo padre, dopo la quale è rientrata in Casa: "Aveva 86 anni e, da 4-5 anni, viveva in una camera, si muoveva meno, non era lucido, non ne poteva più. È stato un padre che ho amato molto, che mi ha cresciuta con grande indipendenza, mi ha parlato di tutto, mi sono anche scontrata con lui. È stato straziante prima, quando mio padre ha iniziato a stare male, quando ho visto che non aveva la forza di vedere nemmeno i suoi nipoti che amava tantissimo".

La storia con Giuseppe Garibaldi

In merito alla sua storia con Giuseppe Garibaldi, nata improvvisamente durante i primi mesi di permanenza nel reality di Canale 5, non di pente di aver mostrato un lato inedito di sé anche ai suoi figli che non l'hanno mai vista in veste da seduttrice: "Hanno detto che li ho resi fieri perché sono stata autentica". E mi hanno augurato di fare ciò che mi rende libera e felice. Beatrice, sull'infatuazione che ha animato le sue giornate nella Casa, ha le idee molto chiare:

Io e Giuseppe ci stavamo perdendo momenti belli che non avrei potuto recuperare fuori. Lui non lo sapeva, ma io sì: la leggerezza, la possibilità di distrarmi da quelle che sono le responsabilità della vita…era difficile da capire per un ragazzo.

L'idea di tornare in tv

Intanto l'idea di lavorare nuovamente davanti la telecamera non le dispiace e tra i progetti futuri: "Vorrei fare un ritrovo con le persone che mi hanno sostenuto in questi mesi. Poi mi piacerebbe condurre un programma tutto al femminile". L'attrice, infatti, si definisce "femminilista", spiegando: "Mi piacciono tanto gli uomini, però considero le donne comunque più interessanti".