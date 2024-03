Anita Olivieri: “Beatrice Luzzi non vincerà il Grande Fratello, la sua vittoria sarebbe scontata” A poche ore dalla messa in onda della finalissima del Grande Fratello 2024, Anita Olivieri rivela di non credere che sarà Beatrice Luzzi ad alzare la coppa del programma. I pronostici, però, raccontano il contrario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Anita Oliveri si dice convinta che non sarà Beatrice Luzzi a vincere questa edizione del Grande Fratello. Eliminata a un passo dalla finale, Anita non ha mai avuto un buon rapporto con Beatrice. Per mesi, le due concorrenti – tra le più rappresentative di questa edizione del reality show – si sono fatte la guerra per svariati motivi, senza mai trovare un punto di incontro. E in vista della finalissima di oggi 25 marzo, Anita ne approfitta per lanciare una stoccata alla rivale, rivelando di non credere alla possibilità di una sua vittoria.

Anita Olivieri: “Troppo scontata la vittoria di Beatrice Luzzi”

Intervistata proprio per il Grande Fratello e in vista della finalissima, Anita si è detta convinta che non sarà Beatrice ad alzare la coppa del programma: “Non credo vincerà Beatrice perché sarebbe troppo scontato. Tutti si aspettano la sua vittoria quindi, secondo me, non vincerà lei”. A dirsi invece certo sarà proprio Beatrice a vincere è stato Paolo Masella, altro ex veterano del reality eliminato a pochi giorni dalla finale. Dello stesso avviso Giuseppe Garibaldi, convinto sarà proprio Luzzi – con la quale ha vissuto una storia d’amore – a trionfare.

Che cosa dicono i pronostici sul vincitore del GF

Secondo i pronostici legati alla finale del GF, dovrebbe essere proprio Beatrice a vincere il programma. Le quote Snai, Sisal e GoldBet danno Luzzi vincitrice, seguita a distanza da Perla Vatiero (la distanza tra le quote vede la vittoria della prima quotata a 1.35/1.40 e quella della seconda a 3.50/4). Beatrice risulta essere in prima posizione anche nei sondaggi organizzati dai siti Reality House e Tag24 e da quelli indipendenti circolati su Twitter. Per Reality House, ad esempio, Luzzi risulta essere prima con il 66% delle preferenze, seguita al secondo posto da Perla con solo il 13% delle preferenze. Nel sondaggio di Tag24, Luzzi ha ottenuto addirittura il 64% delle preferenze, seguita da Perla ferma al 16%. Percentuali leggermente differenti arrivano dal profilo Twitter SondaggiGF che premia Beatrice con il 58% delle preferenze e Perla con il 33% su un totale di circa 4000 voti.