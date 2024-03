I finalisti del Grande Fratello 2024: chi è stato eliminato e cosa è successo nella semifinale Durante la Semifinale del Grande Fratello, in onda giovedì 21 marzo, sono stati decretati gli ultimi due finalisti di questa edizione, che si aggiungono a Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Una di loro è Simona Tagli. Eliminati Alessio Falsone e Federico Massaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella semifinale del Grande Fratello, in onda giovedì 21 marzo, sono stati decretati i finalisti di questa edizione. Oltre a Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Rosy Chin, a contendersi la vittoria ci saranno anche altri due concorrenti, scelti nel corso della serata tramite un televoto flash. La prima è Simona Tagli, quarta finalista. Eliminati Alessio Falsone, Federico Massaro e un terzo inquilino che verrà decretato dal pubblico. Durante la penultima puntata, spazio a momenti ricchi di emozione, come il romantico incontro tra Anita e Alessio e quello di Perla Vatiero con l'amato Mirko Brunetti.

Chi sono i finalisti del Grande Fratello

Sono cinque i finalisti di questa edizione del Grande Fratello. La prima è Beatrice Luzzi, a cui si sono aggiunti Rosy Chin e Massimiliano Varrese nel corso delle settimane. Durante la puntata del 21 marzo, infine, sono stati svelati gli ultimi due nomi, decretati attraverso un televoto flash. Il primo ha visto sfidarsi tra Simona Tagli, Sergio D'Ottavi e Federico Massaro. A vincere è stata Simona Tagli, ufficialmente quarta finalista.

Chi è uscito nella puntata del 21 marzo 2024

Il primo concorrente eliminato dal Grande Fratello, nella puntata del 21 marzo, è stato Alessio Falsone. L'imprenditore ha perso al televoto contro Federico Massaro e Simona Tagli. Durante la serata, altri due concorrenti hanno lasciato definitivamente la Casa per volere del pubblico, che ha espresso la propria preferenza in un televoto flash. Il secondo eliminato della serata è stato Federico Massaro.

Cosa è successo durante la semifinale di giovedì 21 marzo

La Seminfinale del Grande Fratello è stata una puntata ricca di emozioni. Il primo protagonista della serata è stato Federico Massaro che ha ammesso di avere un debole per Perla Vatiero, con la quale continua a scontrarsi. Alessio Falsone poi è stato rimproverato da Signorini per avere definito la concorrente un "bell'animale". Sempre Falsone ha poi potuto riabbracciare la fidanzata Anita Olivieri. Romantica sorpresa anche per Federico Massaro, che ha baciato la (ex)fidanzata Yunji.