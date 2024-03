Al Grande Fratello il bacio tra Federico Massaro e la (ex) fidanzata Yunji: “Sono grata del tuo amore” Al Grande Fratello l’incontro e il bacio inaspettato e appassionato tra Federico Massaro e la modella coreana Yunji. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della semifinale del Grande Fratello, trasmessa giovedì 21 marzo, Federico Massaro ha ricevuto una romantica sorpresa. Ha incontrato la modella coreana Yunji che è stata presentata inizialmente come "un'amica speciale, una ex" che si sta occupando dei gatti del concorrente in sua assenza. Alfonso Signorini, per cominciare, ha chiamato in disparte Giuseppe Garibaldi e gli ha fatto credere cha la ragazza fosse una sua fan. Poi, l'incontro e il bacio appassionato tra Federico e la modella.

Federico Massaro e lo scherzo di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi, dopo avere appurato che la splendida Yunji, non fosse davvero interessata a lui, si è prestato per fare una sorpresa a Federico Massaro. È tornato in casa e ha chiamato il concorrente: "Voglio il consenso di un amico, vai a vederla e dimmi se è la donna giusta per me". Federico Massaro, un po' perplesso, si è recato all'esterno e ha incontrato la modella che ha accolto felice e sorpreso. Yunji si è detta stupita dal modo in cui Federico parla di lei nella casa:

Sono molto sorpresa di vedere che ti sono mancata così tanto. Ho visto che hai baciato la mia foto addirittura. Sono grata del tuo amore. Sono felice, ti voglio bene. Sei un po' come una tartaruga, sei lento a cambiare ma il cambiamento lo vedo.

Il bacio appassionato tra Federico Massaro e Yunji

Alfonso Signorini ha chiesto ai due di scambiarsi un bacio. Federico Massaro, allora, ha chiesto a Yunji se lei fosse d'accordo. La modella ha acconsentito e i due si sono scambiati un bacio carico di passione. Poi, in imbarazzo, il concorrente del Grande Fratello ha commentato: "Non voglio rovinarle il trucco, ha messo il rossetto". Yunji, prima di andare via, ha rassicurato il gieffino sulla salute dei suoi gatti: "I gatti sono come Federico, vogliono sempre mangiare, sono avidi di cibo e di coccole". Alfonso Signorini ha commenato: "Siete una bellissima coppia, state molto bene insieme". Federico ha raccontato brevemente come è nata la loro storia: "Abbiamo fatto cinque mesi dove eravamo solo amici, poi le ho fatto il filo per tre mesi e poi ci siamo messi insieme".