Alessio Falsone definisce Perla "un bell'animale", Signorini lo rimprovera: "Hai detto una stron*ata" Chiacchierando con Federico Massaro, Alessio Falsone ha definito Perla Vatiero "un bell'animale". Termine che non è passato inosservato agli occhi del pubblico e del conduttore, che lo ha rimproverato: "Hai detto una stron*ata, potevi usare altri termini".

La Semifinale del Grande Fratello, in onda giovedì 21 marzo, si è aperta con resoconto della settimana di Federico Massaro nella Casa, che si è scontrato duramente con Rosy Chin e con Perla Vatiero, definendola una persona poco umile. Alcuni inquilini sostengono che lui abbia in realtà un debole per Perla. Tra questi Alessio Falsone che, però, l'ha definita ‘un bell'animale'. Alfonso Signorini l'ha bacchettato.

Federico Massaro ha un debole per Perla Vatiero

"Da quando lui è entrato, io non l'ho mai calcolato. Non ce l'ho con lui, non abbiamo mai litigato", ha spiegato Perla ad Alfonso Signorini che le ha chiesto cosa sia successo durante la settimana con Federico Massaro. "Ultimamente si vede che nella Casa non fa nulla, le fa solo se gli si vengono dette. Se sbaglia, alza i toni, poi viene a chiederti scusa. Ha dei modi aggressivi", ha continuato la ragazza a proposito del coinquilino.

Alcuni inquilini della Casa sostengono invece che Federico abbia un debole per Perla. In alcuni filmati, il ragazzo diceva di lei: "Mi piace che sia una persona sicura di sè, se non ci fosse stato Mirko mi sarei avvicinato di più. Mi piacerebbe vedere se ci può essere qualcosa". " Non è la tipologia di uomo che caratterialmente mi piace, non ho mai avuto nessun pensiero nei suoi confronti", ha chiarito lei.

Alessio definisce Perla ‘un bell'animale', Signorini lo bacchetta

Come si è visto in un filmato, parlando di Perla con Federico, Alessio l'ha definita ‘un bell'animale". Un termine che non è passato inosservato al conduttore Alfonso Signorini, che ha voluto riprendere il concorrente:

Sentire Alessio definire perla come un ‘bell'animale' non è un complimento. Puoi trovare dei sinonimi, altre espressioni sembrava il tono di un uomo che va dal macellaio a scegliere la cerne. Per me hai detto una stron*ata.

"Ho rispetto enorme delle donne. È un complimento, l'intento era quello", si è subito difeso Falsone. "Sono quelle chiacchiere da caserma, che si possono risparmiare in tv", ha concluso il conduttore.