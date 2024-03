Anita Olivieri innamorata di Alessio Falsone: “Non riesco a dormire, passo il tempo a guardarti al GF” Nella Semifinale del Grande Fratello, Alessio Falsone ha riabbracciato Anita Olivieri, dopo una settimana di lontananza. “Non riesco a dormire, passo il tempo a guardarti”, confessa la ragazza, che non vede l’ora che lui esca per stare insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Romantica sorpresa per Alessio Falsone durante la Semifinale del Grande Fratello, in onda giovedì 21 marzo: il concorrente ha potuto riabbracciare la fidanzata Anita Olivieri, uscita dalla casa da solo una settimana, che non vede l'ora di poter vivere la loro storia lontano dalle telecamere.

Anita innamorata di Alessio: "Passo il tempo a guardarti"

Chiamato in mystery da Alfonso Signorini, Alessio ha potuto riabbracciare la sua Anita, che nella settimana trascorsa lontano dalla casa del GF non ha smesso di pensare a lui nemmeno un attimo:

Non riesco a dormire, passo il tempo a guardarti. Non fai altro che parlare di Petunia (il gatto di Anita, ndr), mi fa piacere perché è una parte della mia vita. Tu mi fai sorridere. Sono felice perché sei rimasto te stesso fino alla fine. E questa è una delle cose che amo più di te.

I due si sono abbracciati e stretti in un abbraccio, impazienti di vivere il loro amore lontano dalle telecamere, per lasciarsi andare completamente. Il conduttore ha poi chiesto ad Anita se vedesse Alessio in finale, visto che ormai manca solo una puntata. "Non ha senso uscire ora, quindi perché no?", ha risposto lei.

Anita svela se ha sentito l'ex fidanzato Edoardo Sanson

Signorini ha voluto togliersi anche una curiosità, così ha chiesto ad Anita: "L'hai sentito Edoardo?". Il riferimento del conduttore è all'ex fidanzato della ragazza, con cui proprio per Alessio ha chiuso una storia lunga oltre 10 anni. "Non ancora, devo metabolizzare tutto. Al momento quello che sento di fare è stare con i miei amici e guardare il GF. Ma quando me la sentirò, lo chiamerò certamente", ha spiegato la 25enne. Olivieri ha poi aggiunto, a proposito di Alessio: "Ho parlato di lui ai miei genitori, per loro è una infatuazione. Mio padre ha detto di non voler vedere nessuno".