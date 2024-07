video suggerito

Pace fatta tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander dopo gli scontri al GF, la conferma in un selfie Beatrice Luzzi e Jane Alexander si sono riavvicinate dopo gli scontri al Grande Fratello, nella passata edizione. Il selfie e la scritta: "Che altro?".

A cura di Gaia Martino

Pace fatta tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander. Entrambe attrici di soap opera, nella passata edizione del Grande Fratello si resero protagoniste di un acceso diverbio. Jane Alexander entrò a sorpresa nella casa di Cinecittà durante una puntata dello scorso ottobre per avere un confronto con la collega che la accusò di averle rubato il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker nella serie televisiva Elisa di Rivombrosa. A distanza di mesi da quell'ultimo confronto in tv, le due avrebbero chiarito. In una IG story pubblicata poche ore fa è arrivata la conferma.

La foto che conferma la pace tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander

"What else?", tradotto "Che altro?", ha scritto Beatrice Luzzi tra le stories di Instagram poche ore fa a corredo di una foto con Jane Alexander. Sembrerebbero, quindi, essere state ormai archiviate le accuse e le discussioni passate, viste le loro espressioni sorridenti:

Cosa è successo tra le due attrici, i motivi dell'antipatia

Lo scontro tra le due attrici iniziò durante l'esperienza della Luzzi al Grande Fratello. L'attrice reagì male quando fu paragonata alla sua collega per una certa "somiglianza fisica", per questo motivo raccontò che Jane Alexander le aveva rubato un ruolo in Elisa di Rivombrosa. "Quella parte era mia, me l'ha sfilata in malo modo, malissimo direi" disse. La versione di Jane fu totalmente differente, prima di entrare nella casa raccontò che la Luzzi fu scartata nelle fase di selezione: "Le cose sono molto più semplici di come le vede la signora Luzzi. Entrambe abbiamo fatto un provino, lei è stata scartata. Dopo più di 20 anni potrebbe farsene una ragione". Si incontrarono nel salotto della casa di Cinecittà, durante una puntata, per un faccia a faccia nel quale si intromise anche Massimiliano Russo per attaccare la sua inquilina.

