video suggerito

Marina La Rosa contro Beatrice Luzzi: “Arrogante e invidiosa. È rimasta incastrata nel suo ruolo in Vivere” Marina La Rosa a Pomeriggio5 ha commentato lo scontro tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando andato in onda ieri sera al GF. L’ex concorrente de La Talpa ha accusato l’opinionista di essere “arrogante, gelosa e invidiosa”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi si è parlato dello scontro al centro dello studio del Grande Fratello tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi andato in scena nella puntata di ieri, giovedì 13 marzo 2025. L'ormai ex concorrente, eliminata proprio ieri sera, e l'opinionista del reality hanno battibeccato a suon di provocazioni e insulti: contro la Luzzi non solo gli applausi del pubblico anche Cesara Buonamici che si è schierato con la Orlando. "Sto con Stefania, non mi piace il disprezzo per persone che la pensano in maniera diversa da te" ha commentato. Nel programma di Myrta Merlino oggi anche Marina La Rosa ha attaccato l'attrice accusandola di essere "Logorata da gelosia e invidia".

Il commento di Marina La Rosa su Beatrice Luzzi

Dopo aver visto le immagini dello scontro tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi, Marina La Rosa ha attaccato quest'ultima accusandola di essere arrogante e gelosa: "Che arroganza, credo sia logorata dalla gelosia e dall'invidia. Si è adagiata su questo sgabello dal quale la invito a scendere. Come se lei non riuscisse a liberarsi dal personaggio che faceva tanti anni fa in una soap (Vivere, ndr) in cui faceva la cattiva. Basta, siamo andati avanti", le parole dell'ex concorrente de La Talpa.

Lo scontro al GF tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando

L'opinionista e l'ormai ex concorrente non sono mai andate d'accordo e ieri sera Alfonso Signorini le ha messe faccia a faccia per un confronto. "Hai avuto un atteggiamento cattivo, sei entrata a gamba tesa dando giudizi trancianti sui sentimenti" ha dichiarato Beatrice Luzzi alla showgirl accusandola di aver espresso giudizi solo su alcuni concorrenti. "Ho sempre analizzato tutto quello che succede nella casa. "Tu ce l'hai con me da prima che io entrassi nel Grande Fratello, ma io dissi che tu avevi giocato sul vittimismo, non che tu non sia stata vittima nel tuo Grande Fratello, lo sei stata, hai anche detto che sono stata carina con te perché dovevo entrare, come sempre te la sei cantata e suonata da sola" è stata la risposta. Dopo altri botta e risposta, Signorini ha invitato la Orlando a lasciare lo studio.