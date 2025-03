video suggerito

Scontro al GF tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi, la concorrente: "Non mi vuole bene, ma è reciproco" Scontro al GF ieri sera, lunedì 10 marzo, tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando. Durante la diretta l'opinionista ha difeso Shaila Gatta mostrandosi d'accordo con le sue parole: "Ha detto che è cattiva, sono d'accordo".

A cura di Gaia Martino

Quella del Grande Fratello andata in onda ieri sera, lunedì 10 marzo 2025, è stata una puntata difficile per Stefania Orlando che dopo una settimana di alti e bassi, in diretta su Canale5 ha discusso animatamente con Shaila Gatta e poi con Beatrice Luzzi. L'opinionista in studio ha difeso l'ex velina nell'alterco con la showgirl: nonostante siano volate parole forti da parte della Gatta – "sei cattiva, perfida, non sei pulita dentro" – la Luzzi le ha dato ragione.

Beatrice Luzzi contro Stefania Orlando: "Sei prepotente"

In puntata Shaila Gatta e Stefania Orlando hanno discusso animatamente dopo le critiche che l'ex velina ha rivolto alla showgirl. "Sei stata falsa. Tu ce l'hai con me perché ho smascherato il tuo fidanzato. Non sei nessuno per puntarmi il dito. Se il tuo fidanzato crea dinamiche finte, almeno sii sincera con te stessa" ha commentato la showgirl nel botta e risposta con la ballerina durante il quale è intervenuto Alfonso Signorini. A prender parola è stata Beatrice Luzzi che ha difeso la Gatta: "A me non piace quando Stefania dice "non mi interessa la tua opinione", è un atteggiamento da maestrina. Sei arrivata dando giudizi. Poi parla sopra, sei prepotente. Quando le hanno dato della ruffiana, è stata due giorni a piangere". Stefania Orlando ha subito replicato a tono: "Maestrina l'ho detto prima io a te, non puoi dire la stessa cosa. Ma quando mai ho pianto? Stai guardando un altro Grande Fratello".

La replica: "La Luzzi non mi vuole bene, ma è reciproco"

Lo scontro tra l'opinionista e la concorrente del GF è proseguito a suon di provocazioni e battute a tono. "La verità è che giochi sulla pelle degli altri e mai sulla tua" ha accusato l'opinionista rivolgendosi alla concorrente. "Se si fa il GF, il pubblico ha diritto di avere la verità. Se vedo qualcuno che crea dinamiche per fare spettacolo, lo condanno", la risposta della showgirl.

Beatrice Luzzi ha allora continuato: "Le ha detto che è cattiva, sono d'accordo con Shaila Gatta". Allora la Orlando ha concluso: "Cattiva ma sincera. La Luzzi non mi vuole bene, ma è reciproco".