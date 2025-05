Lorenzo Spolverato: “Con Shaila ci siamo visti ma voleva restasse un segreto, l’ho bloccata perché pensa solo ai fan”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Dopo settimane di silenzio, Lorenzo Spolverato racconta per la prima volta in un'intervista a Fanpage.it tutta la sua verità sulla separazione da Shaila Gatta. Dalla rottura in diretta tv al gelo dietro le quinte, passando per accuse, delusioni e chiarimenti mai arrivati. Un'intervista senza filtri che l’ex concorrente del Grande Fratello utilizza per precisare che la relazione nata con l'ex velina nella Casa è ormai definitivamente finita.

Nel corso della finale del GF, Shaila Gatta ti ha accusato di avere avuto un atteggiamento tossico e manipolatorio. Ti hai mai sfiorato il dubbio che quelle accuse fossero il suo modo per giustificare la decisione di lasciarti in diretta così da prendersi la scena?

Io non l’avrei mai fatto. Era l’ultima cosa che mi aspettavo. Me lo ricordo come se fosse ieri: ero sbalordito, non tanto per quello che ha detto ma per il fatto che abbia scelto quel momento per farlo, approfittando del fatto di essere più avanti rispetto a me di una settimana, visto che era uscita e aveva potuto recuperare informazioni. È entrata a gamba tesa per passare da vittima e farmi passare, di conseguenza, da manipolatore. Sapevamo benissimo entrambi che quello che abbiamo vissuto in quella Casa lo avevamo scelto insieme.

Quanto hanno pesato le critiche che Shaila ha avuto modo di leggere sui social nella settimana trascorsa fuori dalla Casa sulla decisione di lasciarti?

Shaila ha avuto la possibilità di vedere dall’esterno i video di quanto accaduto nella Casa ma non ha voluto contestualizzare. Ha semplicemente deciso di entrare e ripulirsi l’immagine. Certo, oggi so che alcuni degli atteggiamenti che ho avuto in quel contesto non sono stati dei migliori e che la nostra non era una relazione modello. Ma arrivare a darmi etichette del genere, per di più in diretta durante una finale, era solo un modo per ripulirsi. E nonostante questo mi dispiace per lei e per tutto il veleno che si è presa sui social dopo quel momento.

Come hai vissuto quel momento e quelli successivi?

Sono rimasto frastornato per un mese ma non volevo essere cattivo o vendicarmi, sebbene mi sentissi come uno che aveva preso una serie di schiaffi in pieno viso. Ho provato davvero a capire cosa l’avesse spinta a fare quello che ha fatto e quindi ho trascorso settimane intere a cercarla, a provare a capire. Ci ho messo un po’ ma oggi so che non mi merito il trattamento che ho ricevuto. Mi sono chiesto come sia stato possibile. Chi è davvero Shaila?

Credi ti abbia mai amato davvero?

Chi ama davvero non ce la fa a comportarsi così. Magari è uscita, ha cominciato a vedere qualche video, a sentire quanto dicevano o parenti e amici…Sicuramente non si aspettava gli insulti e l’odio social nei confronti della coppia. Una relazione si può anche chiudere ma farlo in questo modo no. È stato troppo. Me lo sono chiesto se mi abbia mai amato davvero e credo che lo abbia fatto perché certe cose non puoi recitarle. Però Shaila persona è diversa da Shaila personaggio, ex velina con centinaia di migliaia di follower. E quella Shaila, che è quella che ho conosciuto quando il reality è finito, non si è vista al mio fianco. È una Shaila con la maschera, un tipo di persona che nemmeno a me interessa frequentare.

È vero che, a telecamere spente, dopo la finale, ti ha schiaffeggiato?

No, non abbiamo avuto alcun contatto.

Quando vi siete rivisti o sentiti?

Sono rimasto una settimana in stand by per riprendermi e poi ho cominciato a cercarla. Le ho mandato qualche messaggio e non mi ha risposto. Poi l’ho chiamata e non ha risposto nemmeno allora. Quindi ho deciso di scrivere a suo padre e gli ho detto che avevo bisogno di parlare con la figlia. Nemmeno lui ha risposto ai miei messaggi ma il giorno dopo Shaila mi ha chiamato. Al telefono era serena, come se nulla fosse accaduto e le ho detto che l’avrei raggiunta a Napoli per parlarle. Lei non ha voluto e abbiamo deciso di parlarci in videochiamata. A quel punto mi ha spiegato che a spingerla a comportarsi in quel modo erano stati dei video nei quali mi aveva visto interagire con altri concorrenti del GF. (Ride amaro, ndr) Il problema è che quei video facevano riferimento a cose sapute e risapute. Continuava a ripetermi che volevo Helena, che tentavo di portare persone dalla mia parte per metterle contro di lei. L’unico appunto in cui mi sono ricevuto colpevole – ed è un aspetto sul quale sto lavorando – faceva riferimento al fatto che, quando litigavamo, non mi faceva piacere vederla ridere e scherzare con altri. Ma il fatto che mi piacesse un’altra donna è falso. Shaila dà tanto peso alle fandom, non le interessava quello che avevo da dire io.

Vi siete anche visti?

Dopo qualche settimana da quella telefonata, avevo capito che fosse a Milano quindi l'ho chiamato per dirle che stavo per raggiungerla. Ci siamo visti e mi sono reso conto che non le ero indifferente ma che indossava ancora la corazza che le avevo visto indossare al suo ingresso nella Casa a settembre.

Vi siete baciati in quell’occasione?

No, non è successo nulla. C’è stato solo un abbraccio. Ma mi sono reso conto che invece di ascoltarmi o chiedere spiegazioni, preferiva affidarsi a quello che scrivevano sui social. Durante quell’incontro, abbiamo deciso di mantenere un buon rapporto, volevo essere suo amico per aiutarla a causa dell’odio social che stava ricevendo. L’ho chiamata il giorno dopo per capire come dovessimo comportarci con i fan, ma lei mi ha chiesto di evitare di fare riferimento al nostro incontro. Dopo qualche giorno, ho provato a richiamarla per capire come stesse. Mi mancava e speravo di instaurare un rapporto. Ero ancora innamorato quindi mi dispiaceva che non si facesse mai sentire. Poi però, dopo la seconda telefonata, ho scoperto una cosa.

Che cosa?

Ho scoperto che, nel corso di una diretta, aveva rivelato ai fan che ci eravamo incontrati. L’aveva detto senza entrare nei dettagli ma per me è stata una delusione. Mi aspettavo che almeno mi chiamasse prima di dirlo, visto che aveva chiesto a me di tacere. Non le importava nulla, per lei ero sparito dalla faccia della terra. Se ne è sempre fregata. A quel punto le ho mandato un ultimo messaggio e le ho detto che per me era stata una delusione e che sarei andato avanti con la mia vita.Volevo concentrarmi anch’io sul mio lavoro, come lei aveva fatto in quel mese e mezzo. Lei ha una posizione professionale diversa dalla mia, io devo ancora costruirla e, nonostante questo, le avevo dato tutta la mia attenzione e le mie energie.

Ti ha mai risposto a quel messaggio?

No, perché l’ho bloccata. Non mi interessava la sua risposta.

Tu non sei esente da colpe. Ci sono stati momenti discutibili anche da parte tua. Ricordo, ad esempio, i tuoi silenzi punitivi nei confronti di Shaila nella Casa.

Non sono esente da colpe, assolutamente. Ma le cose si fanno in due, anche se non mi va di rivangare quanto accaduto. I miei non erano silenzi punitivi, non ho mai voluto punire nessuno. Certo, in un contesto come quello del GF, il mio non è sempre stato il miglior modo di gestire una relazione. Ma una volta tornati alla vita reale, chi se ne frega di quanto è accaduto nella Casa? È questa la vita reale, conta quello che succede a partire da quel momento in poi. Adesso sono circa due settimane che non me ne frega più niente. Non mi interessa nemmeno capire se e quanto le siano mai interessati gli “shailenzo” o quanto potessero fare per lei. Adesso mi ha perso, ha perso un uomo che la conosceva davvero e che avrebbe potuto aiutarla. Forse ha capito che per il tipo di lavoro che fa, ed essendosi presa tanto veleno, doveva staccarsi da me perché non ne avrebbe ricavato nulla a livello professionale? Può essere. Non me lo chiedo più.

Credi abbia capito che, fuori dalla Casa, non le saresti stato utile professionalmente?

Voglio continuare a pensare che, se così fosse, sarebbe stata un'attrice da premio Oscar. Non voglio pensare di essere stato usato. Sicuramente, dopo il GF, entrano in gioco dei pensieri relativi a cos’è meglio fare in certe situazioni.

C’è stata una frase in particolare, pronunciata da Shaila durante la finale. Ti disse “Sei tu a essere ossessionato da Helena, non il contrario”. Lo pensava davvero o era un modo per portare dalla sua parte le migliaia di fan che hanno seguito Prestes?

Mi faccio una risata su quella frase. Non sono mai stato innamorato di Helena. Se fossi stato furbo, avrei cominciato una relazione con lei che era persa di me e, uscendo dalla Casa, avrei ottenuto molti più consensi. Per Shaila è stato solo un modo di attaccarsi anche a questo aspetto. Sono cose che le sono state inculcate, ha voluto ripulire la situazione anche sul fronte dei fan di Helena. Shaila ha sempre detto che di fan e social non le è mai interessato nulla ma, col senno di poi, posso dire che sono aspetti che le interessano e non poco.

È vero che ti è stato proposto il trono di Uomini e Donne?

No. Sotto il profilo professionale ci sono delle grandi opportunità che si stanno muovendo. Hanno riconosciuto i miei talenti e, lato Mediaset, si stanno muovendo cose molto interessanti. Non vorrei essere la classica persona che fa solo reality, sto puntando a qualcosa di più, qualcosa per cui ho studiato. Io sono diplomato in cinematografia e ho fatto diversi corsi di public speaking. Mi piacerebbe molto occuparmi di conduzione radiofonica, podcast e conduzione televisiva. Voglio fare un percorso diverso rispetto a quello dei classici reality.

Per questo sei approdato al GF?

Il GF è arrivato in un momento della mia vita in cui cercavo nuove sfide e quindi ho accettato con entusiasmo. Mi sono fatto conoscere a 360 gradi e i miei difetti sono stati evidenziati tutti, a volte anche troppo. Nella Casa non ci sono svaghi e a volte prevale la noia. So di non essermi sempre comportato nella maniera corretta, ma quando ho sbagliato ci ho messo sempre la faccia senza cercare giustificazioni. Dall’interno non ti rendi conto di che tipo di risonanza possano avere certi atteggiamenti ma, una volta uscito, mi è dispiaciuto vedere la mia immagine legata a episodi di violenza. Non sono un uomo violento, al contrario. Purtroppo lì dentro è venuto fuori a tratti il peggio di me perché si vive in una situazione di stress fisico e psicologico. Non sono giustificazioni, sono solo reazioni legate a quel tipo di contesto. L’esperienza al GF mi è servita tantissimo: mi ha insegnato a chiedere aiuto, a mostrarmi debole e a contare sull’aiuto degli altri. Ho anche dimostrato che porto avanti valori saldi come la verità e l’onestà. Mi dispiace che si sia sempre sottolineata la mia parte peggiore, ma sono anche felice che tanta gente sia andata oltre. Quando sono entrato all’inizio, ero un po’ l’animatore della Casa. Ecco, io sono sempre quello. Anche per questo mi piacerebbe intraprendere un percorso televisivo e cinematografico che mi valorizzi a pieno. Stando dentro, non sempre si ha la percezione di quello che succede fuori e oggi, passati quasi due mesi, sto finalmente toccando con mano l’amore delle persone che mi hanno seguito e spero che proprio questo affetto possa fare da motore alle sfide che la vita mi riserverà.

A proposito di questo, il Gf ha spesso chiuso un occhio sui tuoi eccessi. Penso, ad esempio, al video del saluto romano che circola ancora in rete. Lo stesso Signorini, a Striscia, dichiarò che se fosse dipeso da lui ti avrebbe squalificato. Ma non è successo e diversi utenti hanno ipotizzato fossi un “protetto”.

In quel saluto non c’era alcun riferimento al nazismo. Si è trattato di un fraintendimento. Capisco che Alfonso Signorini e la produzione abbiano delle regole da rispettare e, se mi avessero squalificato, lo avrei accettato. Ma non è accaduto.

Se fossi stato meno funzionale ai fini del gioco, pensi ti avrebbero sbattuto fuori?

Non lo so. Io non sono stato sbattuto fuori esattamente come altre persone che erano essenziali per il programma sono state eliminate per poi rientrare. Sono tanti gli episodi sui quali si potrebbe discutere.

È vero che stai frequentando Greta Rossetti?

No. L’ho vista in amicizia in una sola occasione quando è finita la relazione con il suo ex compagno.

Dopo il GF, è accaduta una cosa curiosa. I fan di Zeudi di Palma hanno lanciato una raccolta fondi che ha permesso loro di donarle 56mila euro per risarcirla della mancata vittoria. Nel tuo caso, nessuna raccolta fondi. Hai sbagliato tutto, insomma.

Credo che Zeudi sia entrata nel programma conoscendo tutto e tutti, e con le idee ben chiare rispetto a come voleva passare. È stata brava, furbizia e professionalità finalizzate al raggiungimento di un obiettivo vanno apprezzate. Io ho ricevuto una quantità di amore incredibile e le raccolte fondi non mi interessano. I soldi voglio guadagnarmeli solo attraverso il mio lavoro.

Dopo la raccolta fondi, sono arrivati i tatuaggi a 300 euro, Tatuaggi di 3 centimetri quadrati, molto semplici, e sopratutto realizzati da una tatuatrice alle prime armi. Tu avresti mai capitalizzato in questo modo l’affetto dei fan nei tuoi confronti?

Io sono troppo buono. È sicuramente molto furbo sfruttare il sostegno dei fan per costruirsi qualcosa. Lei ha pensato ai tatuaggi ma c’è anche chi ha costruito un brand. Si tratta di marketing. A proposito dei tatuaggi realizzati a cifre esorbitanti, mi sento solo di consigliare a chi pensa a tali iniziative di mettersi nei panni dei fan. Ma la responsabilità, come in tutto, è personale.