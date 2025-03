Shaila torna al GF e fa a pezzi Lorenzo: “Vivevo un amore tossico, mi hai trattata come pezza da piedi”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

La finale del Grande Fratello non è solo l'ultimo atto di questa edizione, ma anche teatro dello scontro tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. L'ex concorrente è tornata in casa a una settimana dall'eliminazione per parlare con quello che è stato il suo compagno per diversi mesi all'interno della casa.

Le parole di Shaila

Prima del suo ingresso in casa, Alfonso Signorini parla con Lorenzo Spolverato, che confida al conduttore di avere sentito la mancanza di Shaila negli ultimi giorni e ammette di aver capito che probabilmente la dava per scontata quando era nella casa. Quando si trova davanti a Shaila capisce dalla sua espressione che quello che ha da dirgli non ha nulla di positivo. La ballerina prende la parola, raccontandogli le considerazioni fatte in settimana:

È stata una settimana difficile. Sono entrata con ideali di donna libera, poi sono caduta di nuovo vittima di me stessa e delle mie stesse dinamiche. Non mi capacito come abbia potuto permetterti di trattarmi in modo brutale e aggressivo, hai cercato di allontanarmi da tutti. Questo non è un amore sano. Dovevo uscire per rendermene conto. Ora mi voglio bene e mi rispetto. L'amore sano è fatto di comprensione, di tutela, tutela di come si tocca una donna, di come si litiga. Nel falsume non hai tutelato me. Sono una persona che ha vissuto un amore tossico. Avrei avuto bisogno di aiuto, quando anche i concorrenti hanno creato solo dinamiche. Mi pento di averti chiesto aiuto troppe volte. Ti ho permesso di trattarmi come una pezza da piedi. Mi dispiace di esserci ricaduta anche l'ultima volta. Ti devi assumere le tue responsabilità. Quando uscirai vedrai.

Lorenzo reagisce male e chiede a Signorini di far uscire Shaila dalla casa

Davanti a queste parole Spolverato sembra avere un'espressione di sconcerto e replica: "Io sono terrorizzato, non ho una sola parola. Entri e mi spari tutte queste cose. Non saprei da dove partire. Tremo. Come ti ho toccato? Per cinque mesi non ti sei accorto di nulla?". Shaila ha proseguito accusandolo: "Sei ossessionato da Helena, non lei da te […] Da ora in poi parte la mia dissociazione meditativa da te e durerà per sempre". Impossibilitato a Dato che non faceva parlare Lorenzo, quest'ultimo ha detto a Signorini: "Puoi farla uscire allora".