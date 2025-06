video suggerito

Grande Fratello, la nuova edizione potrebbe durare 9 mesi: il rumor sulla versione Gold del reality di Signorini In occasione dei 25 anni di messa in onda, il GF potrebbe presentarsi in un’edizione Gold con protagonisti i concorrenti storici, ma non solo. Secondo Bubino Blog, la durata potrebbe andare da settembre a maggio: via Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici come opinioniste. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A settembre 2025, il Grande Fratello compirà 25 anni e, in occasione di quest'anniversario speciale, Mediaset ha deciso di realizzare un’edizione Gold del reality, richiamando nella Casa i concorrenti che hanno segnato la storia del programma. Ad apprenderlo è Fanpage.it da fonti vicine al programma, ma non è finita qui: Bubino Blog riporta anche un'indiscrezione sull'ipotetica durata del nuovo format, che potrebbe aggirarsi attorno ai nove mesi.

"Per il Grande Fratello Gold una durata di 9 mesi"

Come riportato sul sito di Bubino, la nuova versione del format potrebbe coprire i sei mesi canonici del Grande Fratello più i due riservati negli ultimi anni a L’Isola dei Famosi, che non tornerebbe nel 2026, permettendo "un netto risparmio rispetto ad una staffetta con l’Isola che costa troppo e rende poco", si legge sul noto portale televisivo. In questo modo, il biscione andrebbe sul sicuro, non rischiando altri flop eventuali, come quello di quest'anno con The Couple.

Il GF Gold accoglierà come protagonisti alcuni concorrenti storici, che andranno a rappresentare la componente vip degli inquilini. Si tratta di una decisione volta a festeggiare i 25 anni del reality show, che aprì per la prima volta le porte della casa di Cinecittà il 24 settembre 2000. Al momento non sono ancora noti i nomi di coloro che potrebbero essere contattati.

Signorini ancora conduttore, via Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi

Nonostante lui stesso non avesse confermato la sua presenza per il futuro alla fine dell'ultima edizione, Alfonso Signorini tornerà nelle vesti di conduttore. Ciò che cambierà, invece, sono le opinioniste. Via Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici (che Piersilvio Berlusconi starebbe valutando di portare in conduzione a Pomeriggio 5): al loro posto, il direttore di Chi vorrebbe l'innesto di personaggi del calibro di Stefania Orlando (come riportato da 361 Magazine) e Anna Pettinelli (come sostenuto, invece, da Dagospia). Agli spettatori, dunque, non resta che aspettare settembre per godere a pieno di quella che promette di essere una delle edizioni più memorabili.