Perché Pier Silvio Berlusconi ha interrotto The Couple prima della finale: "Non ha gradito l'evoluzione del programma" Chi ha chiuso The Couple? Dietro questo colpo di scena, a quanto pare, ci sarebbe stata una precisa volontà dell'editore. Fanpage.it apprende da fonti vicine a Mediaset che Pier Silvio Berlusconi non avrebbe gradito l'evoluzione del programma, non soltanto per gli ascolti poco soddisfacenti, quanto anche per un giudizio più profondo sul prodotto nel suo complesso.

Perché Pier Silvio Berlusconi ha interrotto The Couple prima della finale

A quanto pare, The Couple non sarebbe riuscito a costruire una narrazione autentica dei rapporti di coppia, qualcosa che potesse risultare avvincente nelle dinamiche di gioco. I meccanismi relazionali, che avrebbero dovuto essere il cuore del format, avrebbero mostrato pari debolezza di giochi e prove, lontane dalle aspettative di un reality game da prime time. Nei corridoi si vocifera che queste decisioni prese sul campo sarebbero speculari al desiderio aziendale di non vedere produzioni tv copia e incolla, con idee sul tavolo che corrispondano a una maggiore qualità esecutiva, prodotti coerenti con la visione editoriale appunto.

Il montepremi da un milione in beneficenza ha messo tutti d'accordo

A Ilary Blasi è stata mostrata la gratitudine dell’azienda per il lavoro svolto fino a questo punto. Ai concorrenti è stata data la notizia dell’interruzione improvvisa, con l’oscuramento della diretta h24 di Mediaset Extra, senza essere ripresi, semplicemente sono andati a nero mentre erano intenti a fare chiacchiere in cucina. Le loro reazioni sono state rilevate dai social, una volta usciti e lasciati liberi di riprendere i loro cellulari. Il montepremi da un milione di euro verrà donato all'ospedale Gaslini di Genova per la costruzione di un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale. Una scelta di Pier Silvio Berlusconi che ha riscontrato il favore del pubblico e dei concorrenti stessi, felici (come hanno sottolineato anche Benedicta Boccoli e Antonino Spinalbese su Instagram) che questo denaro possa servire a migliorare le vite dei bambini e che l'impegno di questo mese non sia stato vanificato.