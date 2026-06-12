Pier Silvio Berlusconi “protetto” da papà Silvio nello schianto in auto, stasera uno speciale sulle reti Mediaset

“Poteva essere una tragedia, ma qualcuno l’ha trasformata in un miracolo”, così Pier Silvio Berlusconi ha ricordato il grave incidente stradale da cui è uscito miracolosamente illeso e ha ringraziato il padre Silvio, ritenuto una protezione dall’alto. Incidente avvenuto un giorno prima il terzo anniversario della sua morte. Stasera lo speciale “Caro Presidente, ti racconto”, in onda in simulcast su tutte le reti Mediaset.

"Ho avuto una disavventura, lo dico onestamente: poteva essere una tragedia", ha esordito così Pier Silvio Berlusconi ieri sera sul palco del Campus di Cologno Monzese, durante la serata in ricordo di papà Silvio Berlusconi, a un giorno dal terzo anniversario della sua morte. Ed è a lui che è andato il pensiero parlando della protezione ricevuta in macchina prima del violento frontale con un'altra auto che, dalla corsia opposta, ha invaso la sua corsia a tutta velocità: "Grazie a qualcuno che ha trasformato una tragedia in un miracolo".

Decorre oggi infatti il giorno del terzo anniversario della morte di Silvio Berlusconi, che il 12 giugno 2023 moriva all'ospedale San Raffaele di Milano. Questo anniversario "continua ad essere emozionante e commovente", ha proseguito il figlio Pier Silvio, "lo ricordiamo per la sua energia, il suo entusiasmo e la sua capacità di volere bene", tutte caratteristiche "che sono parte indelebile del nostro Dna", parlando alla vasta platea del suo gruppo di lavoro. "Quando si esce consci di aver vissuto dei miracoli si è più forti di prima" ed è su queste parole che un fragoroso applauso lo ha travolto.

La serata a Cologno Monzese è proseguita con l'anteprima del documentario di Toni Capuozzo dedicato a Silvio Berlusconi, "Caro Presidente, ti racconto", in onda stasera in simulcast su tutte le reti Mediaset: un’anticipazione dopo La Ruota della fortuna alle ore 21.50, della durata di sei minuti circa, prima del consueto episodio de L'Erede, poi la versione integrale alle ore 23:00 circa.

Attraverso immagini, fotografie e pensieri, “Caro Presidente, ti racconto” rappresenta un dialogo tra Toni Capuozzo e il Cavaliere sui fatti avvenuti in questi ultimi tre anni e l’evolversi di situazioni che lo videro come protagonista. Ambientato a Villa del Balbianello, edificio storico che sorge a Lenno sul Lago di Como, luogo amato dal Presidente, per la regia di Roberto Burchielli. Capuozzo gli parla informandolo sull'oggi, sul momento storico che stiamo vivendo e sulle guerre che non mostrano cedimenti. L'eredità del Milan e di Mediaset, la solidità data dal figlio Pier Silvio e il successo televisivo dell'anno: La Ruota della fortuna. "Pier Silvio ci ha creduto, l'ha rinnovata, l'ha riproposta e aveva ragione", gli comunica il giornalista in questo dialogo immaginario. Spazio poi ai 90 anni che a settembre avrebbe compiuto e alla famiglia che ha lasciato. Un omaggio che attraversa decenni di storia personale, politica e televisiva, nel giorno della sua dipartita.