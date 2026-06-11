Pier Silvio Berlusconi coinvolto in un violento incidente stradale: impatto frontale ma è illeso, solo lievi ferite

Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto in un violento incidente stradale ieri sera, tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Ne è uscito illeso nonostante il forte impatto frontale e ha riportato solo lievi ferite. Le sue condizioni gli consentiranno oggi di mantenere gli impegni previsti, a partire dalla celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di suo padre Silvio.

Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto in un violento incidente stradale ieri sera, tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Lo riporta l'ANSA. Ne è uscito illeso nonostante il forte impatto e ha riportato solo lievi ferite. Le sue condizioni gli consentiranno oggi di mantenere gli impegni previsti, a partire dalla celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di suo padre, Silvio Berlusconi, in programma questa sera nella sede di Mediaset e che coinvolge tutti i collaboratori del Gruppo e i dipendenti dell'azienda.

La dinamica dell'incidente è legata al rientro a casa dopo lavoro nella giornata di ieri. Pier Silvio Berlusconi si trovava al volante della propria autovettura sulla provinciale tra Villasanta e Arcore, intorno alle 21.30, e procedeva in fila quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L'impatto frontale ha distrutto la parte anteriore del veicolo e generato l'apertura di tutti gli airbag.

Indossava la cintura di sicurezza e grazie anche ai sistemi di protezione della vettura, per fortuna è uscito illeso dall'incidente. Intervenuti sul posto, i soccorritori hanno appurato le condizioni di salute e lo hanno sottoposto ai primi controlli sanitari. Berlusconi avrebbe riportato soltanto lievi ferite e per questo motivo oggi ha confermato la sua presenza all'evento organizzato per il terzo anniversario della morte di sua padre Silvio, scomparso il 12 giugno 2023.

Silvio Berlusconi e il figlio Pier Silvio nel 1991

L'evento in nome di Silvio Berlusconi resta fissato per oggi 11 giugno nel campus di Cologno Monzese, in una tensostruttura di oltre 1.000 metri quadrati. Il titolo scelto per la serata è "Mediaset siamo Noi" e nell'invito rivolto ai collaboratori Pier Silvio Berlusconi ha scelto questa frase per esprimere il senso dell'incontro: "Ognuno di voi, ognuno di noi, è parte della nostra famiglia, partecipa e contribuisce alla nostra forza: Tu sei tutti Noi e Noi siamo Te". Prevista anche la partecipazione dei Pooh.