Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio dopo l’incidente: “Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo”

Primo commento di Pier Silvio Berlusconi dopo l’incidente: l’amministratore delegato di Mediaset è salito regolarmente sul palco di Cologno Monzese per l’evento dedicato al padre Silvio. Rispondendo sul momento a Gerry Scotti che gli chiedeva come stesse, ha rassicurato i presenti: “Quando si esce consci di avere vissuto dei miracoli, si è più forti di prima”.

Poche ore dopo il grande spavento per il violento incidente stradale che lo ha visto coinvolto nella serata di ieri sulla provinciale tra Villasanta e Arcore, Pier Silvio Berlusconi è salito regolarmente sul palco del campus di Cologno Monzese per l'evento "Mediaset siamo Noi", organizzato nel terzo anniversario della scomparsa del padre Silvio. L'amministratore delegato di Mediaset, in buone condizioni, è stato accolto dal calore dei dipendenti e dei collaboratori dell'azienda. A rompere il ghiaccio sul suo stato di salute è stato Gerry Scotti, che dal palco gli ha rivolto la domanda che tutti i presenti si stavano ponendo.

La domanda di Gerry Scotti e la risposta di Pier Silvio: "Sto benissimo"

Nel corso della serata, attualmente in svolgimento all'interno della grande tensostruttura allestita a Cologno Monzese, Gerry Scotti ha preso la parola chiedendo direttamente all'Ad: “Come stai?”. La risposta di Pier Silvio Berlusconi è stata immediata, sincera e ha subito rassicurato la platea, facendo un riferimento chiarissimo alla dinamica dell'impatto frontale avvenuto ieri sera a causa di un'auto che ha invaso la sua carreggiata: “Sto benissimo. Ieri ho avuto una disavventura. Lo dico onestamente: poteva essere una tragedia. Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo. E quando si esce consci di avere vissuto dei miracoli, si è più forti di prima. Forza, forza Mediaset. Mediaset siamo noi tutti, voi”. Il capo d'azienda ha così confermato la sua totale ripresa, trasformando lo spavento delle ultime ore in un messaggio di carica ed energia per tutta la comunità di Mediaset, prima di dare ufficialmente il via alle celebrazioni in memoria del padre.