Canale 5 cambia palinsesto oggi 13 giugno: in onda lo speciale “Mediaset siamo Noi” in ricordo di Berlusconi

Variazione nella programmazione del pomeriggio su Canale 5. Spazio a “Mediaset siamo noi”, lo speciale che racconta l’evento aziendale tenutosi l’11 giugno a Cologno Monzese, a tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi. Sul palco anche Pier Silvio, reduce da un brutto incidente d’auto, e il mini-concerto dei Pooh.

Piccola variazione di palinsesto nel pomeriggio di Canale 5. Oggi, sabato 13 giugno 2026 alle ore 15:45, andrà in onda lo speciale "Mediaset siamo Noi". Si tratta del montaggio video e del racconto dell'omonimo evento aziendale che ha riunito collaboratori e dipendenti nel Campus di Cologno Monzese. L'appuntamento è stato organizzato in occasione del terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, venuto a mancare il 12 giugno del 2023. Per chi non riuscisse a seguirlo nel pomeriggio, Mediaset ha previsto una replica dello speciale in seconda serata, sempre su Canale 5, subito dopo la puntata di Ciao Darwin.

La serata ha vissuto anche momenti di apprensione e successiva rassicurazione proprio in apertura, quando Gerry Scotti ha introdotto sul palco Pier Silvio Berlusconi. L'Ad si è presentato regolarmente davanti ai dipendenti a poche ore di distanza da un violento incidente stradale frontale che lo aveva visto coinvolto sulla provinciale tra Villasanta e Arcore, causato da un'auto che aveva invaso la sua carreggiata. Interrogato da Scotti sulle sue condizioni di salute, il dirigente ha rassicurato la platea, lanciando un pensiero anche a suo padre: "Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo. E quando si esce consci di avere vissuto dei miracoli, si è più forti di prima".

Lo speciale in onda oggi su Canale 5 proporrà le immagini e i momenti salienti dell'evento, focalizzandosi sullo sguardo verso il futuro di MFE-MediaForEurope. Tra i contenuti principali che i telespettatori potranno vedere c'è anche il mini-concerto esclusivo tenuto dai Pooh, che hanno firmato la colonna sonora della festa aziendale eseguendo dal vivo alcuni dei brani più celebri del loro repertorio storico, da Dammi solo un minuto fino a Chi fermerà la musica.

Il concerto dei Pooh durante la serata a Cologno Monzese

Superato lo spavento per lo scontro in auto, l'Ad ha poi voluto dedicare un lungo ricordo al fondatore dell'azienda, definendo la serata non come una commemorazione formale, ma come una festa per celebrare l'energia impressa dallo storico leader di Forza Italia: "Siamo partiti da qualcosa e quel qualcosa era dentro qualcuno che ci sta guardando di sicuro e sorride", ha dichiarato Pier Silvio prima di chiudere il discorso con una dedica più intima: "Noi siamo te e tu sei tutti noi. Grazie Presidente. Ti amo papà".