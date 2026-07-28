Raffaella Griggi nuova conduttrice di Chi l’ha visto?: chi è l’inviata che prende il posto di Federica Sciarelli

Chi l’ha visto? trova la sua conduttrice ufficiale: la Rai ha confermato che a guidare lo storico format di Rai3 sarà Raffaella Griggi. Dalle inchieste sul campo alle esclusive di cronaca nera, ecco chi è la giornalista che raccoglie l’eredità di Federica Sciarelli.

A sx, Federica Sciarelli. A dx, Raffaella Griggi. Foto modificata con ausilio di IA.

Adesso è ufficiale: sarà Raffaella Griggi a condurre Chi l'ha visto? a partire dal prossimo 23 settembre su Rai3. La decisione è stata comunicata dal direttore degli Approfondimento Rai, Paolo Corsini, che ha motivato la scelta facendo riferimento alla sua "esperienza maturata all'interno della redazione". Ma le novità per la ripartenza autunnale non si fermano: la nuova stagione vedrà infatti una valorizzazione corale della redazione, con spazi di conduzione in studio affidati a rotazione o per segmenti anche ad altri inviati storici come Francesco Paolo Del Re, Chiara Cazzaniga e Veronica Briganti, affiancati da un rafforzamento del team di autori e cronisti d'esperienza.

Le motivazioni della Rai: "In piena continuità con Sciarelli"

A sigillare il passaggio di testimone è arrivata la nota ufficiale della Rai, con la quale Corsini ha spiegato le ragioni della scelta puntando sull'esperienza maturata sul campo dalla giornalista: "La scelta di Raffaella Griggi nasce nella piena continuità con la storia e i valori di Chi l'ha visto?. La sua esperienza in redazione e da inviata rappresenta la migliore garanzia per accompagnare il programma nel solco del grande lavoro svolto da Federica Sciarelli, alla quale va il nostro sincero ringraziamento", le parole. L'obiettivo dei vertici aziendali è dunque quello di coniugare tradizione e novità, trasformando la conduzione nel perno di un progetto corale che vedrà gli inviati storici protagonisti anche in studio:

In questa prospettiva, sarà valorizzato ancora di più il lavoro della redazione con il coinvolgimento degli inviati nella conduzione di spazi tematici in studio. La conduzione sarà il punto di sintesi di una squadra autorevole e sempre più protagonista sul territorio.

Chi è Raffaella Griggi: dallo sport alla cronaca e i grandi scoop

Genovese, classe 1973, Griggi muove i primi passi nel giornalismo occupandosi di sport sulle pagine dell'edizione ligure de La Repubblica e in emittenti private come Primocanale e Telenord. Il 2001 rappresenta uno snodo cruciale per la sua carriera: segue in prima linea la copertura del G8 di Genova e, da lì, parte il percorso verso il giornalismo televisivo nazionale. Nel 2008 collabora con Sky TG24, nel 2010 entra nella squadra del TG La7 guidato da Enrico Mentana, passando poi per Mediaset e collaborando come freelance anche con Il Messaggero. Nel 2011 approda in Rai, lavorando per sei anni come inviata per i contenitori di punta di Rai1, da Unomattina a La vita in diretta.

Raffaella Griggi svolge il ruolo di inviata nel 2014. Fonte foto: Facebook

La vera svolta arriva nel 2017 con l'ingresso nella redazione di Chi l'ha visto?. In circa nove anni di lavoro sul campo, Griggi firma inchieste di primo piano sui principali casi di cronaca nera, occupandosi in prima persona dell'intervista a Salvatore Parolisi fuori dal carcere, delle tappe sull'omicidio di Giulia Cecchettin e del caso di Tatiana Tramacere, la ragazza creduta scomparsa e poi ritrovata nella mansarda di un amico.

La strategia della Rai di puntare sugli interni

La nomina di Griggi arriva dopo una fase di grandi esplorazioni per i vertici di Viale Mazzini. Nelle settimane successive al congedo di Sciarelli, la corsa alla successione era stata caratterizzata da un susseguirsi di ipotesi. Si era parlato di figure esterne o di volti noti del servizio pubblico, dal mezzobusto del TG1 Laura Chimenti fino all'ex direttore di Rai1 Stefano Coletta, indicato inizialmente da Dagospia come il favorito assoluto nella corsa al programma, come aveva potuto verificare anche Fanpage.it. A spianare la strada al cambio di passo definitivo era stato poi l'Amministratore Delegato Rai, Roberto Rossi, confermando pubblicamente l'intenzione di puntare su una soluzione interna per la trasmissione, pur garantendo la permanenza della Sciarelli nei ranghi aziendali. Una linea che ha trovato la sua naturale sintesi proprio nella promozione sul campo di una delle sue firme più autorevoli.