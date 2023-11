Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, dove sono i ragazzi: le tappe della scomparsa degli ex fidanzati Tutte le tappe del giallo sulla scomparsa di Filippo Turetta e Giulia Cecchettin, i due ex fidanzati 22enni di cui si sono perse le tracce da sabato 11 novembre in Veneto: ultimi avvistamenti, ricerche e analisi.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giulia e Filippo scomparsi in Veneto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Resta un giallo la scomparsa di Filippo Turetta e Giulia Cecchettin, i due ex fidanzati 22enni di cui si sono perse le tracce da sabato 11 novembre in Veneto, dove vivono con le loro famiglie. Le ricerche si sono allargate dalla provincia di Venezia a quelle di Padova, Treviso e Pordenone, oltre che in Alto Adige, dove la Fiat Punto del ragazzo sarebbe stata avvistata l'ultima volta nei pressi di San Candido la sera di mercoledì 15 novembre. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di ricostruire tutte le tappe della vicenda.

Sabato 11 novembre: la scomparsa

I due giovani, che dopo essersi conosciuti all'Università avevano avuto tempo fa una relazione conclusasi ad agosto, sono scomparsi da sabato 11 novembre. Si erano dati appuntamento per uscire insieme, lui è andato a prenderla in auto a casa di lei intorno alle 18, a Vigonovo, poi hanno cenato al Mc Donald’s del centro commerciale Nave de Vero, a Marghera. Mentre si trovava al fast food, Giulia chattava con la sorella su WhatsApp, in cui parla di abbigliamento. L'ultimo messaggio inviato è delle 22:43.

È a questo punto che di Filippo e Giulia si perdono le tracce. Poco prima di uscire con Filippo, la ragazza aveva inviato alle 17:12 una mail sulla tesi di laurea alla relatrice che avrebbe dovuto discutere giovedì 16 novembre.

Sempre sabato sera intorno alle 23 il cellulare di Filippo viene agganciato da una cella telefonica nel comune di Fossò, nel Veneziano. Sempre a quell'ora un vicino sente una coppia litigare in un parcheggio vicino alla casa di Giulia, a Vigonovo. Una ragazza urla, poi viene spinta in auto. Potrebbe trattarsi di Giulia e Filippo, ma non è certo. Fatto sta che l'uomo chiama i carabinieri.

Domenica 12 novembre: la denuncia e il via alle ricerche

Il giorno successivo i genitori dei ragazzi presentano la denuncia di scomparsa. Avvistamenti dell’auto vengono segnalati nel Trevigiano e nel Pordenonese, poi nel Bellunese nella zona di Cortina, lungo l’Alemagna. I cellulari risultano spenti. Sempre quel giorno durante le ricerche, tracce di sangue vengono rinvenute nella zona industriale di Fossò, proprio dove era passata la Punto di Filippo. Il materiale organico viene repertato dai carabinieri, per poterlo analizzare.

Martedì 14 novembre: l'auto di Filippo verso Vazzola

Mentre di Filippo e Giulia non c'è ancora traccia, martedì 14 novembre l'auto del ragazzo sarebbe stata vista in movimento verso Vazzola, direzione nord. La vettura sarebbe stata individuata in una zona dell'altra provincia di Belluno, ma gli accertamenti in quell'area non hanno portato alcun riscontro.

Sempre martedì 14 novembre, alcune squadre dei pompieri, a bordo di gommoni, scandagliano il fiume Brenta nella zona di Fossò e Vigonovo, "per non lasciare nulla al caso" nelle ricerche della ragazza: non ci sarebbero stati, infatti, avvistamenti o segnalazioni alle forze dell'ordine in questa zona.

Mercoledì 15 novembre: i genitori di Giulia in caserma

Col passare delle ore, cresce la preoccupazione dei genitori dei due ragazzi, che decidono anche di fare un appello congiunto per il loro ritrovamento. Mercoledì 15 novembre la mamma e il papà di Giulia vengono convocati i caserma dai carabinieri. L'uomo avrebbe consegnato ai militari il computer della figlia: "Sto aiutando in tutti i modi i carabinieri a dare le informazioni che a loro servono – ha ribadito ai giornalisti – Altri elementi a me non li hanno dati. Giulia deve tornare, altro non ho da dire".

Nel frattempo, a offrire un’altra spiegazione della scomparsa dei due, sono gli zii della giovane: "Filippo non era contento che Giulia si laureasse domani (giovedì 16 novembre) perché temeva che si potesse allontanare da lui", ha detto la zia di Giulia, Elisa Camerotto.

In serata il sistema Targa System, avrebbe fotografato la targa (FA015YE) dell'auto di Filippo in zona San Candido, in Alto Adige. Al momento non vi è la certezza che l'auto abbia lasciato l'Italia ma le autorità avrebbero diramato l’alert anche alle forze di polizia estere e, in particolare, a quelle austriache.

Giovedì 16 novembre: le ricerche si allargano da Fossò fino in Alto Adige

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta

Nel giorno in cui Giulia avrebbe dovuto discutere la tesi in ingegneria biomedica, le ricerche continuano senza sosta. L'attenzione è tutta concentrata su una porzione di territorio del Veneziano che va dalla zona industriale di Fossò fino a Zero Branco percorrendo la noalese. Si tratta di un'area estesa che da questa mattina gli inquirenti andranno a controllare, con l'ausilio dei reparti specializzati, delle unità cinofile dell'Arma dei Carabinieri e il supporto dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile per raggiungere un risultato.

Secondo quanto si apprende, inoltre, un campione del sangue potrebbe essere prelevato dalla sorella di Giulia per individuare il Dna da confrontare con le chiazze di sangue trovata sull'asfalto in una zona industriale di Fossò, a poche centinaia di metri dal punto in cui è stato agganciato per l’ultima volta il cellulare di Filippo.