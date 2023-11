Il papà di Giulia Cecchettin a ‘Chi l’ha visto?’: “Ho pensato al peggio, spero di sbagliarmi” Durante la puntata di ‘Chi l’ha visto?’ di mercoledì 15 novembre è intervenuto Gino Cecchettin, papà di Giulia, la 22enne scomparsa insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta. “Siamo convinti siano ancora vivi e stiano bene”, ha detto il padre della ragazza.

"Ogni volta che entravo dalla porta, c'era Giulia seduta in cucina che mi diceva: ‘Ciao, papino‘. Tutto questo non può non succedere più, io voglio Giulia ancora con noi. Io ci credo, deve essere ancora viva. Ora ho un mix di emozioni incredibile, a volte mi sento mancare, soprattutto quando vado a letto e quando mangio mi si stringe lo stomaco".

A raccontare così l'angoscia che sta provando in questi giorni è il papà di Giulia Cecchettin, Gino, in diretta, durante la puntata di mercoledì 15 novembre di ‘Chi l'ha visto?‘.

Da sabato 11 novembre le famiglie dei 22enni Giulia Cecchettin e Filippo Turetta non hanno loro notizie, da quando i ragazzi, che avevano avuto una storia finita lo scorso agosto, si dovevano incontrare per cenare e trascorrere la serata insieme. "Siamo convinti siano ancora vivi e speriamo stiano bene", ha detto Gino,

Durante il programma la conduttrice Federica Sciarelli ha fatto più volte anche un appello rivolto proprio a Filippo: "Fermati con quest'auto, facci sapere dove sei, vogliamo sapere come state tu e Giulia". La giornalista si è anche rivolta ai proprietari delle pompe di benzina di quelle zone: "Prendete in mano le imagini delle telecamere di sorveglianza, Filippo deve essersi rifornito da qualcuno di voi".

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta

I momenti precedenti la scomparsa

Gino Cecchettin crede ancora che la figlia possa riuscire a tornare per festeggiare la sua laurea. La proclamazione di Giulia infatti si sarebbe dovuta tenere domani, giovedì 16 novembre. "Stiamo facendo tutti sforzi perché ci arrivi qualche dettaglio che ci permetta di trovarli e raggiungerli", prosegue il papà.

L'uomo ha ricostruito durante la trasmissione cosa è accaduto sabato scorso: "Quella sera le avevo chiesto i suoi programmi e mi ha detto solo che non sarebbe tornata per cena. Non ho chiesto altro perché ho pensato che sarebbe uscita con le solite amicizia. Ho saputo che si sarebbe dovuta vedere con Filippo solo la mattina dopo. Quando non l'ho trovata a casa mi sono allarmato, anche se non subito perché speravo che fosse andata a fare colazione presto. Mi sono detto di aspettare un po'. Ma quando le ho scritto e ho visto che non rispondeva, ho chiamato il 112 e ho fatto subito la denuncia di scomparsa".

Gino non era in casa nel momento in cui Giulia ha varcato la porta della loro abitazione perché era andato al cimitero a visitare i suoceri. Quando è rientrato, lei era già uscita. "Io ho pensato al peggio perché non c'è una ragione logica per cui succeda una cosa del genere, ma spero di sbagliarmi e lei possa averlo assecondato in qualche maniera e che stia bene".

Il padre di Giulia ancora una volta esclude la fuga d'amore. "Avevo capito che lei volesse finire anche la relazione di amicizia. Filippo era diventato troppo geloso e io le avevo detto più volte tagliare questo rapporto. In più, lei aveva anche la tesi da consegnare domenica, aveva una scadenza con la professoressa. Non l'ha fatto, ma lei di solito mette sempre grande impegno in tutto quello che fa, non sarebbe mai andata via così".

Secondo quando riferisce ancora Gino Cecchettin, ci sarebbe stato in passato qualche episodio di gelosia di Filippo, "anche nei confronti le amiche di Giulia. Lei andava con loro a fare colazione e a lui non andava bene, quindi abbiamo capito che non era diventata una relazione normale", ha aggiunto il padre di Giulia.

Il racconto del testimone

Durante la puntata è stato fatta ascoltare anche una telefonata fatta al testimone che ha raccontato agli investigatori di aver visto due giovani litigare la notte della scomparsa dei ragazzi. "Ho sentito urlare nel parcheggio di fronte a casa mia, qui a Vigonovo. In quel momento ho capito che c'era un litigio e ho avuto paura. Non sapevo se i due si stessero picchiando o cosa, ho chiamato i carabinieri, erano le 23.15, altro non posso dire".

"Il ragazzo ha sentito una voce femminile che gridava: ‘Aiuto', ma io spero che Filippo volesse solo farla salire in macchina, che lei sia entrata e che ora sia salva", ha commentato il padre di Giulia. "Anche se è un elemento che mi fa pensare male, ho paura che abbia brutte intenzioni. Viene d'obbligo pensare anche a questa possibilità, anche se da papà mi fa male pensare che io ero seduto sul divano ad aspettare che mio figlio rientrasse a casa e mentre mia figlia era in pericolo a pochi metri di distanza".

La sorella di Giulia: "Filippo non mi piaceva, era troppo possessivo"

Durante la trasmissione è intervenuta anche la sorella di Giulia, l'ultima persona che l'ha sentita prima che sparisse insieme a Filippo. "Mi ha detto sarebbe andata per negozi con Filippo per scegliere il vestito della laurea. Per tutta la sera mi ha mandato le foto dei vestiti mentre era con lui al centro commerciale. Alle 22.43 mi ha mandato l'ultimo messaggio", ha spiegato la ragazza.

"Filippo non mi piaceva tanto. Lei è la mia sorellina e volevo il meglio per lei, mentre lui è una persona possessiva: aveva atteggiamenti che non mi piacevano, le stava molto addosso, controllava con chi usciva, anche quando lei era con me. Mi aveva scritto diverse volte chiedendomi: ‘Ma con chi è Giulia? Dille di scrivermi'. Lei dopo un po' non ne poteva più, ma penso che se ne avesse avuto paura, non sarebbe uscita con lui. Era più che altro stanca di essere uscita da questa situazione senza esserlo veramente", ha aggiunto Elena.

Elena e Giulia Cecchettin

"Lui non mi ispirava fiducia", ha detto ancora la sorella della 22enne scomparsa. "Lei voleva prendersene cura anche dopo la fine della loro relazione però Filippo non si comportava bene, usava la tristezza che aveva per manipolarla. Ci sta che due persone non funzionino, ma se uno dei due offre amicizia, questa non può essere usato per ottenere quello che si vuole. Bisogna sapere accettare un ‘no'. Non era un "ultima uscita" perché c'erano incontri in amicizia più o meno sereni, anche se ogni volta lui cercava di convincerla a tornare insieme".

La mamma di Filippo: "Facci sapere come state te e Giulia"

Durante la puntata di questa sera è stato fatto risentire anchel'appello lanciato qualche ora fa dalla famiglia di Filippo Turetta. "Sono la mamma di Filippo e volevo fare un appello a mio figlio perché si faccia sentire e ci dia notizie, di lui e della Giulia. Siamo preoccupati e vorremmo che ci contattasse. Qualsiasi cosa sia successa, lo aspettiamo, vogliamo bene e a lui e a Giulia. Vi prego tornate", ha detto la madre del ragazzo.

"Siamo qua che li aspettiamo, qualsiasi cosa sia successo", ha aggiunto il papà di Filippo. "Mio figlio stava bene, come sempre, non avevamo presagito nulla di particolare. Sapevo che dovevano vedersi, era tranquillo l'ultimo giorno che l'abbiamo visto".