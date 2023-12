I funerali di Giulia Cecchettin oggi a Padova: orario e dove vederli in tv e streaming

I funerali di Giulia Cecchettin, ha fatto sapere la diocesi di Padova, saranno presiedute dal vescovo Claudio Cipolla. La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva dal Tg1 a partire dalle ore 10.50 ma anche dal Tg5 sempre a partire dalle 10.50 con Cesara Buonamici.

Anche la puntata di TG2 Italia Europa in onda questa mattina, in onda alle 10 su Rai 2 e condotta da Marzia Roncacci, si occuperà interamente dell'attesa dei funerali di Giulia Cecchettin. Insieme agli ospiti in studio, il racconto degli inviati del Tg2 dalla Basilica di Santa Giustina a Padova.

Durante i funerali operatori, troupe televisive e fotografi non potranno entrare in basilica per rispetto della funzione religiosa e dei partecipanti. All'esterno della chiesa ci sarà invece una zona per la stampa dove potranno collocarsi i giornalisti, gli operatori e i fotografi accreditati.