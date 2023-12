I funerali di Giulia Cecchettin su Rai e Mediaset martedì 5 dicembre: come cambia la programmazione Come cambiano i palinsesti Rai e Mediaset per seguire in diretta i funerali di Giulia Cecchettin che si terranno martedì 5 dicembre alle ore 11:00 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Speciali Tg1 e Tg5 a partire dalle 10:50 e variazione della programmazione del mattino.

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio Giulia Cecchettin ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come cambiano i palinsesti Rai e Mediaset per seguire in diretta i funerali di Giulia Cecchettin che si terranno martedì 5 dicembre alle ore 11:00 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Speciali Tg1 e Tg5 a partire dalle 10:50 e variazione della programmazione del mattino.

Speciale Tg 1 dalle ore 10:50 e diretta Raiplay

I funerali di Giulia Cecchettin saranno trasmessi in diretta televisiva durante uno speciale del Tg1 su Rai 1 a partire dalle 10.50 e in streaming su RaiPlay. Cambio di programmazione del mattino con alcune variazioni, nello specifico: possibile accorciamento della puntata di Storie Italiane condotta da Eleonora Daniele e un probabile inizio in ritardo per È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici.

Speciale Tg 5 dalle 10:50 con Cesara Buonamici

Mediaset invece partire dalle ore 10.50 su Canale 5 con Speciale TG5 proporrà il collegamento sul posto per l’ultimo saluto a Giulia Cecchettin. Per questo motivo probabilmente salterà l'intero appuntamento con Forum di Barbara Palombelli. L’approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun, condotto da Cesara Buonamici, a cura di Fabio Tamburini, segue le esequie della 22enne per la cui morte è in carcere il suo ex fidanzato Filippo Turetta.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha emesso un’ordinanza con la quale ha decretato il lutto regionale per la giornata in cui si svolgerà la cerimonia, che si terrà a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, alle ore 11.00. Gli inviati Elena Guarnieri e Alberto Duval parteciperanno in collegamento con lo studio alle esequie di Giulia, il cui femminicidio ha scosso il Paese: migliaia di persone hanno sfilato in cortei e reagito con proteste «rumorose», rilanciando le parole dell’attivista Cristina Torres Càceres: "Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima".