Funerali Giulia Cecchettin il 5 dicembre a Padova, poi una preghiera a Saonora: l’annuncio della famiglia Sui manifesti già affissi a Vigonovo la data dei funerali di Giulia Cecchettin: si svolgeranno martedì 5 dicembre alle ore 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Attese migliaia di persone.

A cura di Susanna Picone

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio Giulia Cecchettin ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

“Il tuo sorriso il regalo più bello. Il tuo amore un messaggio per il mondo”: è quanto hanno fatto scrivere i familiari di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta l’11 novembre scorso, sui manifesti funebri per annunciare la data dei funerali della studentessa di Vigonovo.

La data dei funerali di Giulia Cecchettin

L’ultimo saluto a Giulia, che sarà celebrato alla presenza di migliaia di persone, è in programma martedì 5 dicembre alle ore 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina. I funerali dunque, che erano stati rinviati per poter permettere di effettuare l’autopsia sul corpo della giovane donna, vengono confermati per il prossimo martedì, come si legge nelle epigrafi già affisse stamane a Vigonovo, il paese della vittima.

Il nulla osta della Procura al rilascio della salma alla famiglia è atteso in queste ore. L’esame autoptico è terminato nella tarda serata di ieri e ha dato prime risposte sulla morte della giovane donna per mano dell’ex fidanzato, che nel frattempo ha raccontato la sua versione durante l’interrogatorio in carcere.

Funerali a Padova, poi per Giulia una preghiera a Saonora

Ad annunciare i funerali – si legge sul manifesto – il papà Gino, la sorella Elena, il fratello Davide, i nonni Carla, Bruna e Cesare, gli zii, i cugini, gli amici e familiari tutti. Dopo i funerali alle 11 a Padova, ci sarà un momento di preghiera nella Chiesa Parrocchiale di Saonara, per un saluto da pare della comunità alle ore 14. Domenica invece verrà celebrato un Rosario alle 19,30 sempre a Saonora.

Attese migliaia di persone per Giulia Cecchettin

La Basilica di Santa Giustina è una chiesa capace di ospitare migliaia di persone, affacciata su Prato della Valle, una piazza vastissima nella quale verranno installati anche dei maxi-schermi. Migliaia le persone attese per i funerali della giovane vittima di femminicidio, tra cui anche politici locale e non solo.

Appare certa la presenza al funerale del presidente del Veneto Luca Zaia, del sindaco Giordani ma si parla anche di un possibile arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni se non addirittura del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Per l’intera giornata, in tutto il Veneto sarà lutto regionale: un impegno da me assunto all’indomani del ritrovamento del corpo di Giulia, a Barcis, per onorare la memoria di questa giovane vittima di una violenza inaudita", ha annunciato Zaia su Facebook.

“Con immenso dolore è stata tolta al nostro grande affetto”, si legge ancora sul manifesto funebre attraverso il quale i familiari di Giulia chiedono, tra l’altro, non fiori ma offerte per opere di bene in sua memoria.