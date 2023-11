Giulia Cecchettin, i funerali sabato nella chiesa di Santa Giustina a Padova: maxi schermi e viabilità Si svolgeranno sabato 2 dicembre i funerali di Giulia Cecchettin alla 11.30 all’abbazia di Santa Giustina, in Prato della Valle. Verranno installati maxi schermi all’esterno e verrà probabilmente sospeso il tradizionale mercato attorno all’Isola Memmia.

Si volgeranno sabato 2 dicembre a Padova i funerali di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa l'11 novembre scorso insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta e trovata morta una settimana dopo nei pressi del lago di Barcis. L'ultimo saluto alla studentessa è in programma 11.30 all’abbazia di Santa Giustina, in Prato della Valle, come ha confermato al Corriere della Sera il sindaco Sergio Giordani.

Quando si svolgeranno i funerali di Giulia Cecchettin

Le esequie si svolgeranno dunque il giorno dopo l'autopsia sul corpo di Giulia, che verrà effettuata venerdì 1 dicembre all'Università di Padova e che dovrebbe concludersi proprio in serata.

Saranno migliaia le persone attese per partecipare alla celebrazione del funerale, e molte resteranno fuori dalla chiesa. Motivo per il quale, fanno sapere dal Comune, verranno installati dei maxi schermi, che probabilmente saranno piazzati in due diverse zone della piazza. Verrà anche probabilmente sospeso il tradizionale mercato attorno all’Isola Memmia e non accenderà, come era stato previsto, l'albero di Natale di fronte al Comune.

Il piano viabilità per i funerali di Giulia

Sempre venerdì è previsto un Cosp (comitato per l'ordine e la sicurezza) convocato dal prefetto di Padova in modo da definire il piano sicurezza. Tutte le Forze dell’Ordine saranno coinvolte e la viabilità sarà garantita come nei casi dei grandi eventi, che sarà modificata, anche per quanto riguarda la circolazione dei messi pubblici nell'area di interesse.

Per quanto riguarda le personalità che potrebbero arrivare a Padova, non si esclude la partecipazione della premier Giorgia Meloni al funerale di Giulia Cecchettin, ma mancano conferme.

Intanto, si è svolto presso il carcere di Verona dove è detenuto l'interrogatorio di garanzia di Filippo Turetta, che, rendendo dichiarazioni spontanee, ha confermato quanto raccontato alla polizia tedesca al momento dell'arresto vicino Lipsia: ha cioè ammesso anche davanti al Gip di aver ucciso la sua ex fidanzata Giulia.