Le foto di Pier Silvio Berlusconi con Silvia Toffanin dopo l’incidente: “Solo un intenso dolore alla spalla”

Pier Silvio Berlusconi con Silvia Toffanin e i figli Sofia Valentina e Lorenzo Mattia sono tornati a vivere la loro normalità dopo il brutto incidente stradale che lo ha coinvolto mentre rientrava a casa da Cologno Monzese. Fanpage.it apprende da fonti vicine a Mediaset che “solo nelle quarantotto ore successive sono emersi alcuni postumi dell’incidente, in particolare un intenso dolore alla spalla destra. Una conseguenza, fortunatamente non grave, che però non è facile da accettare per chi come lui ha nel mare una delle sue più grandi passioni”.

Lo scorso weekend a Portofino, Pier Silvio Berlusconi con Silvia Toffanin e i figli Sofia Valentina e Lorenzo Mattia sono tornati a vivere la loro normalità dopo il brutto incidente stradale che lo ha coinvolto mentre rientrava a casa da Cologno Monzese. Già il giorno successivo l'amministratore delegato di MFE-MediaForEurope era tornato al lavoro per dedicarsi alla serata dedicata al papà Silvio Berlusconi, omaggiato a tre anni dalla scomparsa con una grande festa insieme a oltre 2.000 collaboratori del Gruppo.

Fanpage.it apprende da fonti vicine a Mediaset che "solo nelle quarantotto ore successive sono emersi alcuni postumi dell'incidente, in particolare un intenso dolore alla spalla destra. Una conseguenza, fortunatamente non grave, che però non è facile da accettare per chi, come Pier Silvio Berlusconi, ha nel mare una delle sue più grandi passioni. Dopo l'incidente il dolore gli ha impedito di dedicarsi pienamente alle lunghe nuotate e alle escursioni in SUP, da sempre uno dei suoi principali momenti di libertà e benessere nel poco tempo libero".

Le immagini scattate a Portofino però mostrano la serenità dell'Ad accanto alla compagna Silvia Toffanin e, in uno scatto, anche con la figlia Sofia Valentina (11 anni). Non è visibile invece Lorenzo Mattia (16 anni), ma solo dalle foto pervenuteci. Un ritorno graduale alla normalità dopo il grande spavento che lo ha colto di ritorno da lavoro il 10 giugno scorso. Stava tornado da Cologno Monzese quando è stato coinvolto in uno scontro frontale a causa di un'auto che ha invaso la sua corsia ad alta velocità, causando un forte impatto e l'apertura di tutti gli airbag. La sera, durante la festa per l'anniversario della morte di suo padre Silvio Berlusconi, ha tenuto a sottolineare "qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo", con chiaro riferimento alla mano del genitore e a un senso di protezione avvertito dall'alto.