The Couple chiude senza finale, le ultime immagini dalla Casa prima dello stop alla diretta su Mediaset Extra Nella casa di The Couple i concorrenti chiacchieravano seduti al tavolo del salone prima che la regia interrompesse la diretta su Mediaset Extra. Il programma è stato cancellato oggi, a pochi giorni dalla finale.

A cura di Gaia Martino

Il programma The Couple è stato cancellato oggi, prima della finale. Domenica 11 maggio 2025 era prevista l'ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi ma per volere di Pier Silvio Berlusconi il programma è stato bloccato in anticipo senza permettere ai concorrenti di affrontare le ultime sfide e vincere il montepremi. Il milione di euro che c'era in palio per una delle coppie sarà devoluto in beneficenza: su X circolano le immagini degli ultimi minuti della diretta in Casa trasmessa su Mediaset Extra, prima che si interrompesse definitivamente.

Le ultime immagini della diretta di The Couple prima dello stop definitivo

Pochi minuti prima che la diretta di The Couple su Mediaset Extra si interrompesse, nella Casa alcuni concorrenti chiacchieravano. Pierangelo Greco raccontava di essersi sentito poco bene: "Mi sono sentito la febbre, non ho fatto la vasca. Anche se era bello. Ho pensato che mi sarei fatto la doccia dopo. Mi sono rilassato sul letto, potevo dormire anche 10 ore". Mentre il discorso si concentrava sulla comodità dei materassi in Casa, la diretta si è interrotta e su Mediaset Extra è comparsa la scritta "La diretta streaming del canale non è al momento disponibile".

Al momento sulla diretta di Mediaset Extra è in onda la puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda ieri sera, mercoledì 7 maggio.

Perché The Couple è stato cancellato prima della finale

Fanpage.it ha appreso che la cancellazione in anticipo del reality di Ilary Blasi è stata fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi. The Couple è stato cancellato dopo il flop agli ascolti tv: la scorsa domenica, l'ultima puntata andata in onda, ha registrato poco più di 900mila spettatori con lo share del 7.7 %. L'azienda ha così deciso di devolvere in beneficenza, all'Istituto Giannina Gaslini di Genova, il milione di euro in palio. Con questa cifra l'Istituto realizzerà un nuovo reparto di terapia intensiva pediatrica e neonatale.