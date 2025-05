video suggerito

Cosa ci sarà al posto di The Couple domenica sera, Mediaset corre ai ripari e sceglie un altro show Dopo la chiusura anticipata di The Couple, già spostato alla domenica sera per il riscontro poco soddisfacente in termini di ascolti, Mediaset è corsa ai ripari cercando di coprire il buco venutosi a creare nella programmazione. Al posto del reality game condotto da Ilary Blasi ecco cosa ci sarà nella prima serata di domenica 11 maggio.

A cura di Ilaria Costabile

La chiusura anticipata di The Couple, il reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, si è consumata in un tempo record, tanto che i concorrenti erano ancora in diretta quando dai piani alti di Mediaset hanno deciso di chiudere in maniera definitiva il programma. Già i bassi ascolti non avevano garantito la tenuta di una prima serata come quella del lunedì, ragion per cui la trasmissione era stata spostata alla domenica. Dal momento che lo spazio dedicato allo show è ormai vacante, è stato necessario trovare una soluzione che ovviasse al problema della programmazione serale. Ecco, quindi, quale trasmissione troveremo nel prime time di domenica 11 maggio di Canale 5.

Lo Show dei Record al posto di The Couple domenica sera

A vincere la prima serata di domenica è stato Lo Show dei Record, programma condotto da Gerry Scotti e registrato come molti degli show Mediaset, questo ha permesso che una nuova puntata prendesse il posto del buco lasciato dal cambio improvviso della programmazione. Nella prima serata dell'11 maggio, quindi, per la seconda volta nell'arco della settimana, andrà in onda una nuova puntata della trasmissione in cui i concorrenti provano ad entrare nel Guinness dei primati, superando prove difficili e alle volte anche piuttosto particolari.

Il preannunciato fallimento di The Couple

I presupposti perché il reality game condotto da Ilary Blasi chiudesse i battenti prima del previsto, c'erano tutti. Gli ascolti sono stati determinanti per la scelta operata dall'azienda, alla quale si aggiunge un malcontento di Pier Silvio Berlusconi che "non avrebbe gradito l'evoluzione del programma". Doveva essere lo show capace di riportare alla ribalta del piccolo schermo la conduttrice tra le più amate di Mediaset, ma così non è stato. Le dinamiche venutesi a creare tra i concorrenti non erano state abbastanza accattivanti da tenere il pubblico incollato alla tv, insieme ai giochi e alle sfide proposte durante le puntate che, allo stesso modo, non erano state in grado di divertire i telespettatori. Dopo la scelta di chiudere lo show, il montepremi messo in ballo verrà devoluto all'ospedale Gaslini di Genova, mentre la padrona di casa non ha proferito parola e ha raggiunto il suo compagno, non dando peso a critiche e commenti.