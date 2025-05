video suggerito

L'Isola dei Famosi al posto di The Couple: come cambia il palinsesto di Canale 5 Cambio programmazione su Canale 5: a partire dalla prossima settimana andrà in onda L'Isola dei Famosi di Veronica Gentili e da metà maggio i suoi naufraghi prenderanno il posto delle coppie di The Couple di Ilary Blasi.

A cura di Redazione Spettacolo

A partire dalla prossima settimana ci sarà un cambiamento nel palinsesto di Canale 5: ritorneranno i naufraghi de L'Isola dei Famosi e "prenderanno il posto" delle coppie di The Couple – Una Vittoria Per Due. Il reality condotto da Ilary Blasi era un esperimento ma, non avendo ottenuto il successo sperato nelle fin dalle prime puntate, verrà chiuso in anticipo, lasciando spazio all'iconico programma in diretta dall'Honduras, quest'anno condotto per la prima volta da Veronica Gentili, con Pierpaolo Pretelli inviato e Simona Ventura opinionista unica in studio.

Perché The Couple cambia giorno

Si è parlato degli ascolti bassi di The Couple e i vertici Mediaset hanno preso un provvedimento per "salvare il salvabile": il reality verrà chiuso in anticipo e spostato al giovedì. Al suo posto ci sarà L'Isola dei Famosi di Veronica Gentili, che porta con un sé una serie di novità e di nomi che potrebbero invertire le sorti del reality della sopravvivenza. I naufraghi, però, debutteranno mercoledì 7 maggio in prima serata (come indicato nel promo), poi verranno spostati al lunedì a partire dalla settimana successiva. Con loro ci sarà Pierpaolo Pretelli, diventato neo papà con Giulia Salemi, e in studio siederà, sulla poltrona di opinionista unica, Simona Ventura. La conduttrice ha scelto una nuova veste per completare tutti i ruoli possibili per la partecipazione al reality.

La nuova programmazione, l'incognita Conclave

In definitiva, dunque: lunedì 5 maggio andrà in onda la quarta puntata di The Couple, mercoledì 7 maggio comincerà L'Isola dei Famosi, lunedì 12 maggio ci sarà la seconda puntata de L'Isola, mentre giovedì 15 maggio tornerà The Couple con quella che potrebbe essere la finale. La programmazione seguirà anche i risultati del Conclave: se i Cardinali dovessero scegliere il nuovo Papa in una di queste date, si darebbe priorità a degli speciali a tema come per tutte le altre reti.