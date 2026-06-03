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Alvin sarà l’inviato dell’Isola dei Famosi 2026, al suo posto a Battiti Live ci sarà Fabio Rovazzi

Sarà Alvin l’inviato dell’Isola dei Famosi 2026, che farà da tramite tra i naufraghi nelle Filippine e lo studio con la nuova conduttrice Selvaggia Lucarelli. Un ruolo che torna a ricoprire dopo cinque edizioni consecutive. Visto che sarà impegnato nelle registrazioni, sarà Fabio Rovazzi a sostituirlo a Battiti Live.
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A cura di Elisabetta Murina
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Il nuovo cast dell'Isola dei Famosi 2026 sta prendendo sempre più forma. Dopo la conduzione confermata di Selvaggia Lucarelli e il nome dei primi naufraghi, si aggiunge anche l'identità dell'inviato. A collegarsi con i concorrenti nelle Filippine e a fare da tramite con lo studio ci sarà Alvin, che  ritorna in questo ruolo

Stando a quanto riporta Chi, Alvin tornerà a essere l'inviato all'isola dei Famosi, facendo quindi da tramite tra lo studio con Selvaggia Lucarelli e la palapa con i naufraghi. È ormai un veterano del programma, dal momento che ha già ricoperto questo ruolo per cinque edizioni consecutive, dopo essere stato anche in prima persona un naufrago e dopo essere stato sostituito, lo scorso anno, con Pierpaolo Pretelli. Pretelli invece farà parte del cast e si metterà alla prova con tutte le difficoltà dell'essere un naufrago, dalle sfide quotidiane per guadagnare da mangiare all'assenza di comodità e di qualsiasi contatto con il mondo esterno, compreso quello con la compagna Giulia Salemi e il figlio Kian. L'Isola dei Famosi 2026, stando a quanto ha anticipato Fanpage.it, avrà un meccanismo diverso dal passato: per la prima volta sarà registrato e ci saranno eliminazioni senza televoto, per un totale di 11 puntate in prima serata. La finale sarà registrata nell'arco di tre o quattro giorni a seconda delle necessità.

Visto il suo impegno con l'Isola dei Famosi e le registrazioni nelle Filippine, Alvin non potrà più affiancare Ilary Blasi nella conduzione del programma Battiti Live, l'appuntamento con la musica estiva italiana in onda tra giugno e luglio. Al suo posto, stando a quanto ha raccontato Chi, dovrebbe esserci Fabio Rovazzi per la prima volta in questo ruolo.

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