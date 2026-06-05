Selvaggia Lucarelli e Alvin conduttori de L’isola dei famosi: arriva l’ufficialità da Mediaset con i motivi della scelta

Saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 nel corso delle prossime stagioni. Arriva l’ufficialità da Mediaset, che spiega la scelta dei nuovi conduttori: “Lucarelli scelta per la capacità di raccontare i protagonisti e le dinamiche umane”, mentre Alvin “garantirà continuità, esperienza e conoscenza del format”.

Saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre L'Isola dei Famosi 2026, in onda su Canale 5 nel corso delle prossime stagioni. Arriva l'ufficialità da Mediaset dopo settimane di rumors e retroscena. Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve nelle Filippine e non più in Honduras, per dare una nuova cornice al format, oltre alla riscrittura della formula e dei conduttori.

Mediaset spiega perché ha scelto Selvaggia Lucarelli e confermato Alvin

"La scelta di Selvaggia Lucarelli nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo", specificano da Mediaset. Alvin, invece, che si è già trovato varie volte nelle vesti di inviato de “L'Isola dei Famosi” servirà a "garantire continuità, esperienza e conoscenza del format".

I percorsi di Lucarelli e Alvin prima di volare nelle Filippine

È innegabile che Alvin sia un volto di punta del noto reality show firmato Banijay Italia. per il quale è stato inviato in ben cinque edizioni, tre con Alessia Marcuzzi e due con Ilary Blasi. La scelta di mandarlo nuovamente in missione, stavolta nelle Filippine, è anche il motivo principale per cui pare dovrà passare la conduzione estiva di Battiti Live nelle mani di Fabio Rovazzi. Discorso diverso per Selvaggia Lucarelli, che ha da poco concluso una inaspettata edizione, molto social e seguita in real time, del Grande Fratello Vip, insieme a Blasi conduttrice e Buonamici come altra opinionista. Per lei si svuota la poltrona di giurata a Ballando con le stelle ma è ancora del tutto incerto il nome di chi potrebbe prenderne l'eredità. Al momento si sa solo che l'intero cast sarebbe sotto osservazione e forse Lucarelli potrebbe non essere l'unica variazione su carta.