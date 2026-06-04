Il Musazzi verso l’Isola dei Famosi: “Ma in un reality in diretta rischio l’eliminazione per quello che dico”

A Fanpage.it, durante la nostra intervista su The 50, Il Musazzi aveva già risposto alla domanda che oggi è diventata di attualità: il suo nome è tra i papabili per il cast della nuovissima Isola dei Famosi. Ecco cosa ha detto sulla possibilità di parteciparvi.

Quando abbiamo intervistato Il Musazzi per la sua partecipazione a The 50, il reality di Prime Video, gli abbiamo fatto una domanda che oggi torna di grande attualità: ci andrebbe all'Isola dei Famosi? Circola infatti la voce che il creator e conduttore radiofonico possa essere tra i prossimi concorrenti del programma di Canale 5. E la sua risposta, detta qualche settimana fa, suona quasi come una profezia.

La voce arriva da Biccy che in esclusiva è in grado di anticipare non solo il nome di Musazzi ma anche di un'altra concorrente di The 50: Eva Grimaldi. Tra gli altri nomi anche quello di Claudia Peroni e di Luca Onestini. Tutti profili che hanno sempre gravitato nella galassia dei reality show.

Che cosa ha detto Musazzi a Fanpage.it sull'Isola dei Famosi

"Per fare un reality ho bisogno che sia registrato", ci aveva detto. "Non ho il filtro mentale: tutto quello che mi passa per la testa, lo dico. Ho provato a mettermelo durante The 50, mi dicevo ‘È registrato, se dico qualcosa che non va bene la tagliano, prova a filtrarti.' Non ci riuscivo. Se avevo in mente qualcosa che sapevo facesse ridere qualcuno, la dicevo. In un reality in diretta sarei eliminato immediatamente."

Gli avevamo chiesto se il problema fossero le parolacce. "No, non per quello. E non bestemmio neanche. Per me la bestemmia qualifica la persona. Però un certo tipo di terminologia, magari per commenti un po' trucidi. Se qualcuno sta facendo qualcosa e non ci riesce, io senza cattiveria parto con un intercalare che ho paura di tirare fuori."

Musazzi raggiungerebbe Chiofalo all'Isola

Stefano Musazzi raggiungerebbe Francesco Chiofalo all'Isola dei Famosi:

Chiofalo lo conoscevo già di persona ed è straordinario: è riuscito a far girare mezza puntata sulle sigarette che gli avevano rubato. Uno dice "Ma chi cazzo se ne frega?" eppure lui sa come muoversi all'interno del reality.

Forse, con Musazzi, l'Isola potrebbe aver trovato il suo concorrente più imprevedibile che, insieme a Chiofalo, formerebbe una coppia insolita e molto performante. Staremo a vedere.