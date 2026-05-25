Francesca Manzini e l’ipotesi Isola dei Famosi: “Non vado nemmeno se mi estinguono il mutuo”

Francesca Manzini esclude con forza l’ipotesi di poter mai partecipare all’Isola dei Famosi. Dalla risposta a un commento di una fan appare chiaro che la ex gieffina non abbia alcuna intenzione di prendervi parte e, intanto, si costruiscono nuovi scenari per il reality di Canale 5.

Francesca Manzini si è resa protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, dimostrando di essere un personaggio esplosivo, in grado di catalizzare l'attenzione del pubblico e riuscendo a creare dinamiche tali da far parlare di sé quasi in ogni puntata. La sua esperienza nel reality di Canale 5 si è conclusa a un passo dalla finale, che è stata vinta da Alessandra Mussolini. Ad ogni modo, proprio in queste settimane, su Rai 2 sta andando in onda The Unknow, un nuovo reality che la vede tra i concorrenti. A chi, però, le dice che sarebbe perfetta per una prossima partecipazione all'Isola dei Famosi, la speaker radiofonica risponde in maniera piuttosto convinta.

La risposta di Francesca Manzini sull'Isola dei Famosi

Sotto uno dei video pubblicati da Francesca Manzini sul suo profilo Instagram, pullulano commenti di fan e persone che hanno seguito il suo percorso nel reality condotto da Ilary Blasi e c'è chi tra loro avanza anche una richiesta: "Io ti vorrei all'Isola dei Famosi, secondo me ci faresti morire dalle risate lì". Il commento ha richiamato subito la risposta della ex gieffina che ha immediatamente messo in chiaro: "Guarda, con tutto il rispetto manco se mi estinguono il mutuo" e aggiunge: "Già solo a salire sull'elicottero, avete presente il melodramma, ma quello vero? Lì diverrei la musa ispiratrice di Muccino! E non sto scherzando". Insomma, una risposta che non lascia spazio a possibili interpretazioni e che spegne il sogno di chi l'avrebbe voluta protagonista di un nuovo reality, pronta a regalare perle ai telespettatori.

Il futuro dell'Isola dei Famosi

Dell'Isola dei Famosi, intanto, si sta parlando a più riprese. Se fino a qualche giorno fa si ipotizzava la conduzione di Belen Rodriguez, con tanto di possibile concorrente Caroline Tronelli, ex fidanzata di Stefano De Martino, noitizia delle ultime ore vuole che a condurre non sia più la showgirl argentina, bensì un altro grande nome della tv. Il settimanale Chi anticipa che il posto sarebbe stato offerto a Selvaggia Lucarelli e chiama in causa anche il primo concorrente che sarebbe Francesco Chiofalo, ora tra i volti di The 50, nuovo format su Prime Video. Al momento la conferma non è ancora arrivata da parte dei diretti interessati, ma non è da escludere che possano esserci sviluppi.